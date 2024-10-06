В Одессе появилась улица Дмитра Яворницкого: этого украинца видел каждый

Под горшок стриженный

Даже и не спорьте, уважаемые читатели: я на все 100 уверен, что все вы без исключения видели Дмитра Яворницкого! Просто не все знаете об этом. Ведь, не правда ли, все хоть разок, пусть хотя бы в школьном учебнике истории, видели картину Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Так вот, в самом центре полотна писарчук, казак, под горшок стриженный, с пером в руке, который увековечивает «перлы» своих побратимов, писан Ильей Ефимовичем именно с Дмитрия Яворницого. И кто же он такой? Вот и улицу в Киевском районе Одессы недавно его именем нарекли.

Изучать историю начал с себя

Дмитрий Иванович Яворницкий – украинский историк-украиновед, краевед, археолог, этнограф, фольклорист, лексикограф, писатель, знаток и один из крупнейших исследователей истории Запорожского казачества. Родился в селе, в Харьковской губернии в 1855 году. Интересоваться историей Украины начал… с себя, со своей фамилии.

На свет он появился в семье дьякона Ивана Эворницкого, но ему удалось «раскопать», что изначально фамилия его предков по мужской линии была Яворницкий, то есть из города Явор в Галиции.

После февральской революции он восстановил эту транскрипцию, но большая часть научных трудов Дмитрия Ивановича была написана и опубликована до 1917 года под фамилией Эварницкий. Под ней же фигурирует ученый и в 3-м томе «Казачьего Словаря-Справочника» (США, 1970 год). Предки Дмитрия Ивановича, писал он в своей работе «По следам запорожцев», были православными, которых преследовали польские шляхтичи, и потому они бежали в россию.

Исследователь могил и сепаратист

Яворницкий окончил Харьковский университет и занялся раскопками на Днепровских порогах. Вот что он писал об этом: «… я лажу в Запорожье уже 3 года подряд, вскрыл 24 могилы, нашел в них много разных вещей». Благодаря открытиям Яворницкий был оставлен на кафедре. Он ездил с серией публичных лекций по истории казачества в Екатеринослав, Полтаву, Чернигов, Херсон, москву, Санкт-Петербург.

В 1885 году Яворницкий – готовящийся к профессорскому званию стипендиат – был лишен стипендии и отстранен от работы в Харьковском университете как украинофил по подозрению в деле о южнорусском сепаратизме.

В том году Яворницкий был вынужден переехать в Санкт-Петербург, где читал лекции. Там и познакомился с Ильей Репиным, пишет ряд статей по истории Запорожья, предисловие к поэме Т. Г. Шевченко «Гайдамаки».

Знаменитая картина, знаменитая опера

Именно по совету Яворницкого Репин начал работу над картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Яворницкий же, по некоторым данным, вдохновил Николая Лысенко на создание оперы «Тарас Бульба».

Преподавал в Петербургском университете. И опять по подозрению в участии в украинском националистическом движении Яворницкий в 1891 году был уволен и лишен права преподавать.

В 1892 году увидел свет первый том его фундаментального труда «История запорожских казаков». Два следующих тома были опубликованы в 1895 и 1897 гг. Это издание стало итогом многолетнего кропотливого труда ученого, начатого за много лет до того.

Для понимания объема его работ – названия еще лишь немногого числа сочинений Яворницкого: «Где девались запорожские восковые клейноды?», «Днепровские пороги», «До історії степової України», «Запорожье в остатках старины и преданиях народа» , «Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків», «История города Екатеринослава», «Вольности запорожских козаков», «Последний кошевой атаман Петр Иванович Калнишевский» и т.д.

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Золотая звезда Бухарского эмирата

В 1892 году он был вынужден поехать в 3-летнюю командировку в Среднюю Азию, где исследовал этот край и его историю. В 1893-м увидел свет «Путеводитель по Средней Азии от Баку до Ташкента в археологическом и историческом отношениях», за который Яворницкий был награжден орденом Бухарской Золотой Звезды в Бухарском эмирате (существовал с 1756 по 1920 год).

В последующие несколько лет он читал лекции по истории в Варшавском, других университетах, защитил диссертацию. В 1902 году Яворницкому предложили стать заведующим Екатеринославским историческим музеем (ныне Днепровский национальный исторический музей им. академика Д.И. Яворницкого), который, кстати, основал предприниматель и меценат, потомок гетмана Полуботка.

30 лет своей жизни отдал Дмитрий Иванович этому музею, систематизировал и значительно пополнил его коллекцию множеством предметов казачьей старины. В годы Гражданской войны Яворницкий еще и преподавал в тамошнем университете, где создал кафедру украиноведения.

Ради музея

Ради спасения уникальных музейных собраний, опасаясь за их судьбу, ученый отказался эмигрировать. В 1920-1933 годах преподавал в Екатеринославском Институте народного образования, где возглавлял кафедру украиноведения. В 1929 году Яворницкий был избран действительным членом АН УССР.

В 1932 году, с началом сталинских репрессий, Яворницкого обвинили в украинском буржуазном национализме и сняли с должности директора Исторического музея. На тот момент ему было уже 78 лет. В 1937 году, став доктором общественных наук, Яворницкий успел закончить свой труд «История города Екатеринослава», после чего приступил к систематизации богатейшего фольклорного и этнографического материала. Эту работу в 1940 году прервала неожиданно наступившая смерть…

Что нам надо знать сейчас про Урал

Как видим, знаковой личностью был Дмитрий Яворницкий, и улица в украинской Одессе с честью будет носить имя этого сыны Украины.Тем более, что до этого она называлась Уральской. Ну какой, нафиг, сегодня Урал!?

Ну отделяет Европу от Азии, ну длина горного массива 2500 км. Но мне, к примеру, интересней знать расстояние между, к примеру, Запорожьем и Нижним Тагилом Свердловской области, где рашисты на «Уралвагонзаводе» клепают свои танки. По прямой 2 тысячи километров? Значит, нам необходимы крылатые ракеты, способные передать туда, на Урал, наш «пламенный привет»!

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса