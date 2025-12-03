Ключевые моменты:
- В мэрии Одессы пообещали «особенное» празднование рождественско-новогодних праздников.
- Праздничная программа включает в себя концерты, световое шоу, вертепы и шествие коладников.
- Центром празднования на этот раз станет Греческая площадь, а на Дерибасовской появятся световые установки ангелов.
Как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, центром праздников на этот раз станет Греческая площадь, где уже начали устанавливать главную елку города. Здесь появится резиденция добра и главная сцена, а также пройдет рождественская реконструкция и будет работать праздничная ярмарка.
Кроме того, на Дерибасовской появятся световые установки ангелов как символы наших защитников. А окна домов засияют светом благодарности нашим Героям.
Читайте также: Как будут праздновать Рождество и Новый год в Черноморске
«Новогодняя Одиссея», «Щедрик» и шествие колядников: праздничная программа
Также в одесской мэрии обнародовали программу рождественско-новогодних праздников.
6 декабря
Празднование откроет концерт-спектакль «Новогодняя Одиссея Святого Николая».
«Это будет вечер чудес, детских развлечений, мирового шоу и юмора от «Лиги смеха» Завершит его выступление очаровательной Милы Нитич», – пообещали в горсовете.
13 декабря
Возле Национального театра оперы и балета будет сниматься одесская версия «Щедрика».
Статья по теме: От Киева до Голливуда: как «Щедрик» стал рождественским хитом планеты
24 декабря
В этот день состоится большой праздничный концерт с участием детских и военных коллективов. Будет световое шоу, Вертеп от актеров Одесского украинского театра им. Василько, а ведущим станет известный комик и актер Юрий Ткач.
25 декабря
Вся Одесса будет колядовать. В 14:00 в центре города стартует рождественское шествие колядников. «Приглашаем вертепы, творческие коллективы, всех желающих – надевайте костюмы, берите атрибуты, пусть это будет ярко и красиво!», – говорится в сообщении.
31 декабря
Встреча Нового года на Греческой площади.
Напомним, одесская мэрия все же решила закупить сладкие подарки для школьников к Новому году, хотя ранее сообщалось о намерении отказаться от такой практики.
Фото Марии Котовой