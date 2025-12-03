Ключевые моменты:

В мэрии Одессы пообещали «особенное» празднование рождественско-новогодних праздников.

Праздничная программа включает в себя концерты, световое шоу, вертепы и шествие коладников.

Центром празднования на этот раз станет Греческая площадь, а на Дерибасовской появятся световые установки ангелов.

Как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, центром праздников на этот раз станет Греческая площадь, где уже начали устанавливать главную елку города. Здесь появится резиденция добра и главная сцена, а также пройдет рождественская реконструкция и будет работать праздничная ярмарка.

Кроме того, на Дерибасовской появятся световые установки ангелов как символы наших защитников. А окна домов засияют светом благодарности нашим Героям.

«Новогодняя Одиссея», «Щедрик» и шествие колядников: праздничная программа

Также в одесской мэрии обнародовали программу рождественско-новогодних праздников.

6 декабря

Празднование откроет концерт-спектакль «Новогодняя Одиссея Святого Николая».

«Это будет вечер чудес, детских развлечений, мирового шоу и юмора от «Лиги смеха» Завершит его выступление очаровательной Милы Нитич», – пообещали в горсовете.

13 декабря

Возле Национального театра оперы и балета будет сниматься одесская версия «Щедрика».

24 декабря

В этот день состоится большой праздничный концерт с участием детских и военных коллективов. Будет световое шоу, Вертеп от актеров Одесского украинского театра им. Василько, а ведущим станет известный комик и актер Юрий Ткач.

25 декабря

Вся Одесса будет колядовать. В 14:00 в центре города стартует рождественское шествие колядников. «Приглашаем вертепы, творческие коллективы, всех желающих – надевайте костюмы, берите атрибуты, пусть это будет ярко и красиво!», – говорится в сообщении.

31 декабря

Встреча Нового года на Греческой площади.

Напомним, одесская мэрия все же решила закупить сладкие подарки для школьников к Новому году, хотя ранее сообщалось о намерении отказаться от такой практики.

Фото Марии Котовой