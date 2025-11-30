Ключевые моменты:

  • Атмосфера на Новом рынке в Одессе в конце ноября и реакция покупателей на стоимость продуктов.
  • Актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты на Новом базаре.
  • Все позиции указаны в виде ценовых диапазонов за килограмм или за десяток.

«Это все цены!»

За столиком – пара осеннего возраста. Мужчина жалуется:

– Что-то мне прохладно. Женщина:

– Ты как будто не жаловался, когда мы пришли и кофе пили до того, как покупать продукты.

– Да, не было холодно. Зато теперь замерз. Зима на носу.

– Да при чем здесь зима? Неужели так резко стало прохладно?

Мужчина вздыхает:

– Ну тогда, должно быть, мне стало холодно от этих цен.

Кстати, что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

Новый рынок: овощи
Новый рынок: тыква
Новый рынок: зелень
Новый рынок: картошка
Новый рынок: капуста, перец
  • картофель – 30-50 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 30-80 грн;
  • свекла – 25-50 грн;
  • кабачки – 20-45 грн;
  • огурцы – 30-50 грн;
  • сладкий перец – 50-80 грн;
  • баклажаны – 40-120 грн;
  • капуста – 30-50 грн;
  • чеснок – 140-150 грн;
  • морковь – 25-40 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Новом базаре (за один килограмм)

Новый рынок: фрукты
Новый рынок: мандарины
Новый рынок: хурма
На Новом рынке в ноябре
Новый рынок: овощи-фрукты
  • яблоки – 30-70 грн;
  • груши – 60-100 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 80-130 грн;
  • виноград – 60-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 70-130 грн;
  • мандарины – 130-170 грн;
  • персики – 60-110 грн;
  • абрикосы – 60-120 грн;
  • сливы – 50-90 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

Новый рынок: яйца
Новый рынок:
Новый рынок: сыр, брынза
Новый рынок: молочная продукция
  • яйца (десяток) – 50-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • сыр – 90-180 грн.

Теперь – про цены на мясо и сало:

Новый рынок:

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Новый рынок: мясной корпус

Свинина

  • задняя часть – 200-240 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 220 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

Новый рынок: рыба

  • карп – 90-140 грн;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Фото автора

