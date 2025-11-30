Ключевые моменты:
- Атмосфера на Новом рынке в Одессе в конце ноября и реакция покупателей на стоимость продуктов.
- Актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты на Новом базаре.
- Все позиции указаны в виде ценовых диапазонов за килограмм или за десяток.
«Это все цены!»
За столиком – пара осеннего возраста. Мужчина жалуется:
– Что-то мне прохладно. Женщина:
– Ты как будто не жаловался, когда мы пришли и кофе пили до того, как покупать продукты.
– Да, не было холодно. Зато теперь замерз. Зима на носу.
– Да при чем здесь зима? Неужели так резко стало прохладно?
Мужчина вздыхает:
– Ну тогда, должно быть, мне стало холодно от этих цен.
Кстати, что с ценами?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель – 30-50 грн;
- лук – 25-40 грн;
- помидоры – 30-80 грн;
- свекла – 25-50 грн;
- кабачки – 20-45 грн;
- огурцы – 30-50 грн;
- сладкий перец – 50-80 грн;
- баклажаны – 40-120 грн;
- капуста – 30-50 грн;
- чеснок – 140-150 грн;
- морковь – 25-40 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Новом базаре (за один килограмм)
- яблоки – 30-70 грн;
- груши – 60-100 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 80-130 грн;
- виноград – 60-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 70-130 грн;
- мандарины – 130-170 грн;
- персики – 60-110 грн;
- абрикосы – 60-120 грн;
- сливы – 50-90 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) – 50-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- сыр – 90-180 грн.
Теперь – про цены на мясо и сало:
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-240 грн;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 220 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140 грн;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
Фото автора
