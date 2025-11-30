Ключевые моменты:

Атмосфера на Новом рынке в Одессе в конце ноября и реакция покупателей на стоимость продуктов.

Актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты на Новом базаре.

Все позиции указаны в виде ценовых диапазонов за килограмм или за десяток.

«Это все цены!»

За столиком – пара осеннего возраста. Мужчина жалуется:

– Что-то мне прохладно. Женщина:

– Ты как будто не жаловался, когда мы пришли и кофе пили до того, как покупать продукты.

– Да, не было холодно. Зато теперь замерз. Зима на носу.

– Да при чем здесь зима? Неужели так резко стало прохладно?

Мужчина вздыхает:

– Ну тогда, должно быть, мне стало холодно от этих цен.

Кстати, что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель – 30-50 грн;

лук – 25-40 грн;

помидоры – 30-80 грн;

свекла – 25-50 грн;

кабачки – 20-45 грн;

огурцы – 30-50 грн;

сладкий перец – 50-80 грн;

баклажаны – 40-120 грн;

капуста – 30-50 грн;

чеснок – 140-150 грн;

морковь – 25-40 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Новом базаре (за один килограмм)

яблоки – 30-70 грн;

груши – 60-100 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 80-130 грн;

виноград – 60-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсины – 70-130 грн;

мандарины – 130-170 грн;

персики – 60-110 грн;

абрикосы – 60-120 грн;

сливы – 50-90 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) – 50-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

сыр – 90-180 грн.

Теперь – про цены на мясо и сало:

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-240 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 220 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140 грн;

толстолобик – 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

