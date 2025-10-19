Под Одессой пьяный водитель Skoda сбил пожилую женщину

Ключевые моменты:
- В Беляевке Одесского района произошло ДТП, в котором погибла 67-летняя женщина-пешеход.
- Виновник ДТП – 44-летний водитель автомобиля Skoda – был пьян и не справился с управлением.
- В полиции открыли уголовное производство; виновника задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным областного управления полиции, 44-летний водитель автомобиля Skoda, не справившись с управлением, наехал на идущую по обочине 67-летнюю женщину и въехал в придорожное ограждение, в результате чего авто перевернулось.
В результате аварии женщина погибла. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был пьян.
В полиции открыли по факту ДТП криминальное производство. Виновника ДТП задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщалось, утром 17 октября недалеко от села Сухой Лиман под Одессой водитель грузовика сбил двух военнослужащих возле блокпоста. Один погиб на месте, второй – в карете скорой помощи.
