Легенда — мама Васи

Именно там на штендерах (дорожная реклама) висит одесская мудрость:

«Не знаешь, где хранить деньги — в евро, долларах или гривнах? Потрать на кофе и женщин. И сам крепко держись».

Тут либо пьёшь кофе, либо слушаешь советы родственников. И кофе, между нами, легче переварить.

Но главная легенда этих мест — мама Васи. Женщина, которая могла бы управлять всем Привозом, но ей достаточно управлять твоим настроением.

На штендере честно написано:

«Мама Васи предлагает любой каприз за ваши деньги».

Всё по-одесски: с душой и без возврата.

— Так у меня только 100 гривен, — говорит клиент.

— «Тогда и не капризничай!» — отвечает мама Васи так ласково, что непонятно, то ли пожалела, то ли поставила на место.

Её взгляд на «кофейные» напитки — отдельный жанр:

«Кофе антідепресо: 0% кофе, 100% коньяка. Мама Васи рекомендует».

Это когда ты пришёл за капучино, а вышел таким вдохновлённым, что вдруг начал любить всех соседей… даже тех, что с дрелью в воскресенье в восемь утра.

А если тебе грустно и хочется драматизировать, здесь найдётся и для этого надпись:

«Тебе плохо и одиноко? Тогда мама Васи идёт к тебе. И ты поймёшь, как было хорошо».

Одесса знает: иногда человеку нужен не психолог, а сравнение.

Кофе, который лечит душу и характер

Одесские штендеры — это почти короткие анекдоты:

«Выпей кофе, если у тебя есть сердце» — звучит как лёгкий укор от тёти, которая видела тебя маленьким.

«Кофе — это бензин жизни».

Здесь это понимают буквально: пока не выпил — никуда не едешь, даже мыслями.

«Половину проблем в жизни решает кофе… Пей кофе. Кофе решит».

А другую половину решает соседка Соня, но она берёт дороже.

«Мне кажется, или тебе срочно нужен кофе?»

Это когда бариста смотрит на тебя так, будто ты сейчас заплачешь, поругаешься и уснёшь одновременно.

А про холодный лимонад здесь говорят без жалости:

«Наш лимонад холодный, как сердце твоей бывшей».

И что характерно — покупатели верят.

Одесская математика и законы выживания

Одесса — город, где уравнения тоже с юмором:

«Квртопелька + квртопелька = одна цена».

Никто не знает почему, но все соглашаются — потому что вкусно.

А жизненную правду здесь формулируют так, что хочется и смеяться, и вздыхать:

«Пить бросили, курить бросаем. Так не хочется бросать есть, но власть настаивает».

Ну а что — у каждого своя стратегия борьбы с народом.

Главная одесская истина проста:

«Варим кофе, дарим любовь».

А когда любви хочется больше — здесь не скрывают рецепт:

«Без сидра, наливки, коктейлей и шотов нет любви».

