Ключевые моменты
- Одесские кофейни превратили уличные штендеры в разновидность юмора: короткие фразы работают как шутки, которые поднимают настроение прохожим.
- Уличные слоганы сочетают кофейную тематику с одесской самоиронией, делая городскую атмосферу узнаваемой и живой.
Легенда — мама Васи
Именно там на штендерах (дорожная реклама) висит одесская мудрость:
«Не знаешь, где хранить деньги — в евро, долларах или гривнах? Потрать на кофе и женщин. И сам крепко держись».
Тут либо пьёшь кофе, либо слушаешь советы родственников. И кофе, между нами, легче переварить.
Но главная легенда этих мест — мама Васи. Женщина, которая могла бы управлять всем Привозом, но ей достаточно управлять твоим настроением.
На штендере честно написано:
«Мама Васи предлагает любой каприз за ваши деньги».
Всё по-одесски: с душой и без возврата.
— Так у меня только 100 гривен, — говорит клиент.
— «Тогда и не капризничай!» — отвечает мама Васи так ласково, что непонятно, то ли пожалела, то ли поставила на место.
Её взгляд на «кофейные» напитки — отдельный жанр:
«Кофе антідепресо: 0% кофе, 100% коньяка. Мама Васи рекомендует».
Это когда ты пришёл за капучино, а вышел таким вдохновлённым, что вдруг начал любить всех соседей… даже тех, что с дрелью в воскресенье в восемь утра.
А если тебе грустно и хочется драматизировать, здесь найдётся и для этого надпись:
«Тебе плохо и одиноко? Тогда мама Васи идёт к тебе. И ты поймёшь, как было хорошо».
Одесса знает: иногда человеку нужен не психолог, а сравнение.
Кофе, который лечит душу и характер
Одесские штендеры — это почти короткие анекдоты:
«Выпей кофе, если у тебя есть сердце» — звучит как лёгкий укор от тёти, которая видела тебя маленьким.
«Кофе — это бензин жизни».
Здесь это понимают буквально: пока не выпил — никуда не едешь, даже мыслями.
«Половину проблем в жизни решает кофе… Пей кофе. Кофе решит».
А другую половину решает соседка Соня, но она берёт дороже.
«Мне кажется, или тебе срочно нужен кофе?»
Это когда бариста смотрит на тебя так, будто ты сейчас заплачешь, поругаешься и уснёшь одновременно.
А про холодный лимонад здесь говорят без жалости:
«Наш лимонад холодный, как сердце твоей бывшей».
И что характерно — покупатели верят.
Одесская математика и законы выживания
Одесса — город, где уравнения тоже с юмором:
«Квртопелька + квртопелька = одна цена».
Никто не знает почему, но все соглашаются — потому что вкусно.
А жизненную правду здесь формулируют так, что хочется и смеяться, и вздыхать:
«Пить бросили, курить бросаем. Так не хочется бросать есть, но власть настаивает».
Ну а что — у каждого своя стратегия борьбы с народом.
Главная одесская истина проста:
«Варим кофе, дарим любовь».
А когда любви хочется больше — здесь не скрывают рецепт:
«Без сидра, наливки, коктейлей и шотов нет любви».
Читайте также:
- На валерьянку, мечту и котиков: одесская экономика чаевых (фоторепортаж)
- В центре Одессы установили двухэтажную карусель (фото)
- Одессу украшают к зимним праздникам: фоторепортаж с улиц города
Фото автора