Ключевые моменты

Одесситы получают третью квитанцию за газ — за техническое обслуживание внутридомовых сетей, к типовому договору все были автоматически присоединены с прошлого года.

Периодичность техобслуживания зависит от «возраста» сетей: раз в 5 лет для систем до 25 лет, раз в 3 года — для более старых.

ТО включает проверку герметичности соединений, выявление и устранение утечек, осмотр запорных устройств, проверку тяги и работу газосигнализаторов — всё вне квартир.

Стоимость ТО различается для каждого дома и зависит от количества потребителей; за работу внутри квартиры жители платят отдельно.

Договоры на обслуживание газовых сетей заключили автоматически

– Нашёл в дверях квитанцию от «Одессагаз» на 420 гривен. Оказывается, во время моего отсутствия было проведено техническое обслуживание моего газового оборудования. Подскажите — платить по квитанции или писать заявление в полицию о незаконном проникновении в квартиру? – спрашивает одессит Александр.

Подобные квитанции смутили немало одесситов. Тем временем с января прошлого года все совладельцы многоквартирных домов, которые не имели действующих индивидуальных или коллективных договоров на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, автоматически присоединились к типовому договору с оператором газораспределительных сетей «Одессагаз». Двустороннего подписания этот документ не требует.

Как часто должно проводиться техническое обслуживание газовых сетей?

Периодичность проведения технического обслуживания (ТО) газовых сетей зависит от срока их эксплуатации.

Если система используется менее 25 лет — её обследование и профилактика должны выполняться раз в пять лет.

Если эксплуатируется дольше — ТО проводится каждые три года.

О том, как прошло техобслуживание газовых сетей в её доме, рассказывает одесситка Татьяна.

– Постучали в дверь — представились сотрудниками компании «Одессагаз». Сообщили, что проверяют внутридомовые сети. Спросили о жалобах и начали проверять трубы. Что-то там делали: мазали, крутили, светили. Потом мастер поднялся ещё раз и сказал, что обнаружили утечку. Спросил, не чувствовали ли мы запах. Запах, кстати, был. Но не прямо газа — какая-то сырость. Мы не придали значения, потому что дому XIX века, и сырость в парадной бывает. Мастер сказал, что это был запах газа, – делится девушка. – Отключили газ примерно на час, переварили кусок трубы на втором этаже, всё проверили. Дали газ. Принесли акт о выполненных работах на подпись. И вручили квитанцию за техобслуживание на 500 гривен. Соседям квитанции оставили в дверях.

– Председатель ОСМД заранее предупредила нас, что будет проверка газового оборудования, – вспоминает одесситка Елена. – Обнаружили и устранили много утечек. Оставили квитанцию на 268 гривен. В квартирах, где жители открыли двери, тоже провели осмотр оборудования.

Какие работы включает техническое обслуживание газовых сетей

Перечень видов работ, которые входят в техническое обслуживание газовых сетей многоквартирных домов, определён приказом Минэнерго «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем газоснабжения» № 342 от 2020 года.

Среди них:

проверка доступа к газопроводу и оборудованию, состояния их окраски и креплений, наличие футляров и межтрубного пространства;

проверка герметичности соединений и устранение обнаруженных утечек газа;

испытание газопроводов на плотность под определённым давлением;

техобслуживание запорных устройств;

техобслуживание оборудования для отопления мест общего пользования с одновременной проверкой тяги в дымо- и вентканалах;

контроль работы газосигнализаторов, установленных в подъездах.

Эти работы выполняются во внутренних сетях дома и оборудовании исключительно вне помещений квартир. За их выполнение совладельцы платят согласно договору.

За что придётся заплатить дополнительно

Техническое обслуживание сетей и оборудования, газосигнализаторов, которые находятся непосредственно в квартирах жителей. За это платят их владельцы по отдельным договорам.

Работы по текущему или капитальному ремонту, реконструкции, техническому переоснащению сетей общей собственности. Выполняются за счёт совладельцев дома.

Проверка газового счётчика по требованию потребителя. Платит заказчик услуги.

Прочистка дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии надлежащей тяги. Выполняется за счёт совладельцев дома. За проверку каналов в квартире платит её владелец.

За техобслуживание сетей в квартире придётся платить отдельно. Газовые трубы и оборудование, находящиеся в местах общего пользования, являются общей собственностью жителей дома. А те, что расположены непосредственно в квартире после первого запорного устройства, — собственность хозяина помещения.

Как платить за техническое обслуживание?

Если в доме создано ОСМД, председатель может рассчитаться за ТО одним платежом за всех совладельцев, а затем распределить сумму между квартирами. Если ОСМД не создано, оплата стоимости техобслуживания осуществляется по индивидуальным квитанциям. То есть — сумма будет разделена между всеми совладельцами пропорционально количеству заключённых договоров на распределение природного газа в этом доме.

Стоимость ТО сетей общей собственности для каждого дома — разная. Узнать её можно на сайте «Одессагаз». Там же публикуются графики проведения техобслуживания.

Сумма ТО представлена двумя цифрами. Большая — ориентировочная стоимость обслуживания всего дома при коллективной оплате. Меньшая — стоимость на одного потребителя при индивидуальной квитанции.

Так, в двухэтажном доме на Адмиральском проспекте сумма за техобслуживание дома составляет 6011,72 гривны. В каждую квартиру должна прийти квитанция на 1001,95 гривны.

В высотке на улице Гераневой ТО обойдётся в 33016,98 гривны. Каждый совладелец должен заплатить по 446,18 гривны.

То есть сумма в квитанции зависит не только от выполненных работ, но и от количества потребителей.

При этом стоимость, указанная на сайте, — ориентировочная. Она рассчитана на основе данных «Одессагаз» о техническом оснащении дома. После проведения первого техобслуживания составляется Технический паспорт внутридомовой системы газоснабжения. На его основании стоимость может быть уточнена.

Отказаться от технического обслуживания и не платить за него невозможно. Действующее законодательство предусматривает прекращение газоснабжения домохозяйства с установкой заглушки в случае отсутствия обеспечения ТО и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей. Не стоит экономить на собственной безопасности и опасать жизни окружающих.

