Ключевые моменты
- Одесситы получают третью квитанцию за газ — за техническое обслуживание внутридомовых сетей, к типовому договору все были автоматически присоединены с прошлого года.
- Периодичность техобслуживания зависит от «возраста» сетей: раз в 5 лет для систем до 25 лет, раз в 3 года — для более старых.
- ТО включает проверку герметичности соединений, выявление и устранение утечек, осмотр запорных устройств, проверку тяги и работу газосигнализаторов — всё вне квартир.
- Стоимость ТО различается для каждого дома и зависит от количества потребителей; за работу внутри квартиры жители платят отдельно.
Договоры на обслуживание газовых сетей заключили автоматически
– Нашёл в дверях квитанцию от «Одессагаз» на 420 гривен. Оказывается, во время моего отсутствия было проведено техническое обслуживание моего газового оборудования. Подскажите — платить по квитанции или писать заявление в полицию о незаконном проникновении в квартиру? – спрашивает одессит Александр.
Подобные квитанции смутили немало одесситов. Тем временем с января прошлого года все совладельцы многоквартирных домов, которые не имели действующих индивидуальных или коллективных договоров на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, автоматически присоединились к типовому договору с оператором газораспределительных сетей «Одессагаз». Двустороннего подписания этот документ не требует.
Как часто должно проводиться техническое обслуживание газовых сетей?
Периодичность проведения технического обслуживания (ТО) газовых сетей зависит от срока их эксплуатации.
- Если система используется менее 25 лет — её обследование и профилактика должны выполняться раз в пять лет.
- Если эксплуатируется дольше — ТО проводится каждые три года.
О том, как прошло техобслуживание газовых сетей в её доме, рассказывает одесситка Татьяна.
– Постучали в дверь — представились сотрудниками компании «Одессагаз». Сообщили, что проверяют внутридомовые сети. Спросили о жалобах и начали проверять трубы. Что-то там делали: мазали, крутили, светили. Потом мастер поднялся ещё раз и сказал, что обнаружили утечку. Спросил, не чувствовали ли мы запах. Запах, кстати, был. Но не прямо газа — какая-то сырость. Мы не придали значения, потому что дому XIX века, и сырость в парадной бывает. Мастер сказал, что это был запах газа, – делится девушка. – Отключили газ примерно на час, переварили кусок трубы на втором этаже, всё проверили. Дали газ. Принесли акт о выполненных работах на подпись. И вручили квитанцию за техобслуживание на 500 гривен. Соседям квитанции оставили в дверях.
– Председатель ОСМД заранее предупредила нас, что будет проверка газового оборудования, – вспоминает одесситка Елена. – Обнаружили и устранили много утечек. Оставили квитанцию на 268 гривен. В квартирах, где жители открыли двери, тоже провели осмотр оборудования.
Какие работы включает техническое обслуживание газовых сетей
Перечень видов работ, которые входят в техническое обслуживание газовых сетей многоквартирных домов, определён приказом Минэнерго «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем газоснабжения» № 342 от 2020 года.
Среди них:
- проверка доступа к газопроводу и оборудованию, состояния их окраски и креплений, наличие футляров и межтрубного пространства;
- проверка герметичности соединений и устранение обнаруженных утечек газа;
- испытание газопроводов на плотность под определённым давлением;
- техобслуживание запорных устройств;
- техобслуживание оборудования для отопления мест общего пользования с одновременной проверкой тяги в дымо- и вентканалах;
- контроль работы газосигнализаторов, установленных в подъездах.
Эти работы выполняются во внутренних сетях дома и оборудовании исключительно вне помещений квартир. За их выполнение совладельцы платят согласно договору.
За что придётся заплатить дополнительно
- Техническое обслуживание сетей и оборудования, газосигнализаторов, которые находятся непосредственно в квартирах жителей. За это платят их владельцы по отдельным договорам.
- Работы по текущему или капитальному ремонту, реконструкции, техническому переоснащению сетей общей собственности. Выполняются за счёт совладельцев дома.
- Проверка газового счётчика по требованию потребителя. Платит заказчик услуги.
- Прочистка дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии надлежащей тяги. Выполняется за счёт совладельцев дома. За проверку каналов в квартире платит её владелец.
За техобслуживание сетей в квартире придётся платить отдельно. Газовые трубы и оборудование, находящиеся в местах общего пользования, являются общей собственностью жителей дома. А те, что расположены непосредственно в квартире после первого запорного устройства, — собственность хозяина помещения.
Как платить за техническое обслуживание?
- Если в доме создано ОСМД, председатель может рассчитаться за ТО одним платежом за всех совладельцев, а затем распределить сумму между квартирами.
- Если ОСМД не создано, оплата стоимости техобслуживания осуществляется по индивидуальным квитанциям. То есть — сумма будет разделена между всеми совладельцами пропорционально количеству заключённых договоров на распределение природного газа в этом доме.
Стоимость ТО сетей общей собственности для каждого дома — разная. Узнать её можно на сайте «Одессагаз». Там же публикуются графики проведения техобслуживания.
Сумма ТО представлена двумя цифрами. Большая — ориентировочная стоимость обслуживания всего дома при коллективной оплате. Меньшая — стоимость на одного потребителя при индивидуальной квитанции.
Так, в двухэтажном доме на Адмиральском проспекте сумма за техобслуживание дома составляет 6011,72 гривны. В каждую квартиру должна прийти квитанция на 1001,95 гривны.
В высотке на улице Гераневой ТО обойдётся в 33016,98 гривны. Каждый совладелец должен заплатить по 446,18 гривны.
То есть сумма в квитанции зависит не только от выполненных работ, но и от количества потребителей.
При этом стоимость, указанная на сайте, — ориентировочная. Она рассчитана на основе данных «Одессагаз» о техническом оснащении дома. После проведения первого техобслуживания составляется Технический паспорт внутридомовой системы газоснабжения. На его основании стоимость может быть уточнена.
Отказаться от технического обслуживания и не платить за него невозможно. Действующее законодательство предусматривает прекращение газоснабжения домохозяйства с установкой заглушки в случае отсутствия обеспечения ТО и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей. Не стоит экономить на собственной безопасности и опасать жизни окружающих.
