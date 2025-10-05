Ключевые моменты

Ранее Мальовничая улица в Одессе носила имя Николая Скворцова — 22-летнего морского пехотинца, погибшего при освобождении Николаева в 1944 году.

Скворцов участвовал в легендарном десанте под командованием Константина Ольшанского, который два дня отражал атаки противника, уничтожив около 700 немецких солдат.

Автор материала обращает внимание на парадоксы одесской топонимики: одни советские названия убирают, а другие сомнительные — остаются, вызывая споры среди горожан.

Николай Скворцов — советский солдат, который погиб во Вторую мировую

Далее — о том, кто такой Скворцов и какое отношение он имел к Одессе. Звали его Николаем, родился он в 1922 году (не в Одессе), прожил 22 года, погиб в 1944-м при освобождении Николаева.

С 1941-го на флоте, с 1943-го-пулеметчик, морпех Черноморского флота. Участвовал в десантной операции в город Осипенко (ныне временно оккупированный Бердянск). Затем были бои на Кинбурнской косе, освобождение посёлков Херсонской области — Богоявленское и Широкая Балка.

Во второй половине марта 1944 года начались бои по освобождению Николаева. Было решено высадить в порт Николаева десант. Из состава 384-го батальона морской пехоты выделили группу десантников под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

В неё вошли 55 моряков, 2 связиста и 10 сапёров. Одним из десантников был матрос Скворцов. Двое суток отряд вёл кровопролитные бои, отбил 18 ожесточённых атак противника, уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров врага. Во время последней атаки гитлеровцы применили танки-огнемёты и отравляющие вещества. Но десантники с честью выполнили боевую задачу.

28 марта 1944 года советские войска освободили Николаев. Когда наступающие ворвались в порт, увидели разрушенные снарядами обгорелые здания, более 700 трупов немецких солдат и офицеров валялись кругом.

Из развалин конторы порта вышло 6 уцелевших, едва державшихся на ногах десантников, ещё 2-х отправили в госпиталь. В развалинах конторы нашли ещё четверых живых десантников, которые умерли от ран в тот же день.

Погибли все офицеры, старшины, сержанты и многие краснофлотцы. Погиб и матрос Николай Скворцов. Как и все его боевые побратимы по этому десанту он получил звание Герой Советского Союза. Похоронен в братской могиле в Николаеве в сквере 68-ми десантников.

Парадоксы одесской топонимики

Кстати, я погуглил и узнал, что сквер 68-ми десантников в Николаеве не переименован. Если это действительно так, то, что ж, такова воля горожан, её можно и нужно уважать. Ведь очень многое зависит от их желания и их активности.

К примеру, в Одессе почти год назад демонтировали памятник Владимиру Высоцкому вблизи киностудии. А вот в Харькове, сообщает «Українська правда», решили этого не делать.

В этом плане я уже в который раз уподоблюсь римскому сенатору Катону Старшему, каждую свою речь начинавшему словами «Карфаген должен быть разрушен!», и вновь выскажу свое удивление одесским активистам, не задумывающимся о том, что от названия улицы Сегедская дурно пахнет венгерским премьером орбаном.

Недавно ОНО заявило, что не считает Украину государством! Что еще ОНО должно сделать, чтобы в Одессе переименовали «венгерскую» Сегедскую, а в Херсоне, кстати, улицу Залаэгерсег!? Набрать в рот дерьма, чтобы изрыгнуть его на украинский флаг? Не сомневайтесь, орбан и это сделает!

Но вернемся же к Николаю Скворцову. Информации о том, почему именно его имя присвоили одесской улице, почему именно его таким образом Одесса выделила среди остальных героев того десанта, я, к сожалению, не нашел. Как и какой-то его «привязки» к Одессе.

Следует лишь понимать, что, освободив 28 марта Николаев (в том числе и ценой жизни пулеметчика Скворцова), Красная Армия двинулась на Одессу и освободила её 10 апреля. Эта дата — и поныне в названии одесских улицы и площади. Одесситы так решили…

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

На анонсном фото — Памятник участникам Никоаевского десанта в Николаеве