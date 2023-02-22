Одесская область подарила Украине еще одно нематериальное сокровище

Приказ об этом 17 февраля 2023 года подписал Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики Украины.

«Традиция приготовления и потребления обрядовых хлебов ко Дню Святого Георгия села Криничное» стала новым элементом нематериального культурного наследия Украины.

Традиции – 200 лет

Традиция выпечки пяти обрядовых хлебов из одного замеса и праздничного ритуала их употребления в День Святого Георгия практикуется болгарами в Одесской области почти 200 лет

Боговица – округлый хлеб слегка плоской формы, украшенный сверху четырьмя перекрестными жгутами, уложенными на поверхности в виде цветка, символизирующего солнце и весеннее пробуждение природы. В центре хлеба – цветок георгинка из теста или в свободных квадратах между четырьмя перекрестными жгутами расположены символы птиц и цветов. Вес хлеба: до 2 кг; диаметр: до 40 см; высота 10-12 см.

Ущерька – круглый немного прихлопывающий хлеб с символами: расположенный по кругу незамкнутый жгут (открытый отряд для овец), нечетное количество маленьких шариков из теста (овцы), жгут в виде крюка (посох пастуха) и фигурка человека (пастух). Вес: до 2 кг; диаметр: до 30 см.

Каравай – высокий праздничный хлеб, изготавливаемый из переплетенных разного количества жгутов, которые каждая хозяйка делает в зависимости от традиций своей семьи. Вес: 3 кг; диаметр: 50 см; высота до 25 см.

Рингел – фигурно переплетенный хлеб из двух или нескольких жгутов, обязательно со сквозным отверстием посередине. В отверстие вставляется чаша с вином и возносится с кусочками хлеба каждому из участников трапезы, который должен отведать кусочек хлеба, смочив его в вине. Вес: 1 кг; диаметр: до 30 см.

Как делают и едят уникальный болгарский хлеб в Одесской области

Изготовлением хлеба занимается старшая женщина в семье.

Замешивается хлеб в маленькой комнате с печью, которая при необходимости с вечера немного топится для поддержания нужной температуры. Замешивается тесто в украшенном цветами деревянном корыте с добавлением соли и воды.

Из теста хозяйка делает пять хлебов:

Боговица (в честь Бога и св. Богородицы);

Рангель (в честь св. Архангела Михаила);

Каравай (в честь св. Георгия);

Две Ущерьки (символ праздника).

В пять часов дня каждая хозяйка приносит на коллективную трапезу на улице обрядовые хлеба собственного изготовления, сковороду с Курбаном (блюдо из баранины), зеленый лук, чеснок (до сих пор не используемый в пищу) и вино.

Еда раскладывается на столах, расположенных вдоль улицы, за которыми собираются все жители улицы.

День Святого Георгия – это бессарабский Новый год

В представлении бессарабцев год делится на два периода – лето и зиму. Гергюу’ден (День Святого Георгия) – так называют этот праздник в селе Криничном на Одесщине, символизирует начало лета, начало нового земледельческого года и знаменуется возрождением природы после долгой зимы.

Название связано с христианским великомучеником Святым Георгием Победителем, который благодаря воинственной силе признан Святым первой величины. Ко дню Святого Георгия, знаменующего наступление лета – периода тепла, плодородия и богатых урожаев как раз и готовят обрядовые хлеба: ущерьку, рангель, каравай и боговицу.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что 13 уникальных блюд из Одесской области вошли в кулинарный атлас Украины.

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Фото: Віртуальний музей «Вітрина Закарпаття»