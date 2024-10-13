Одесситка Зоя Пасечная заменила цветы на медуз и море в петриковской росписи

В День художника вспоминаем эту замечательную художницу, чьи произведения навсегда стали частью вечной певучей души Украины.

Внесла образы Причерноморья в традиционную роспись

Зоя Пасечная родилась в 1947 году на Житомирщине, но впоследствии переехала в Одессу и влюбилась в город – его неповторимую красоту, пропитанную запахом моря и степным ветром Причерноморья.

Пожалуй, только Зоя Сергеевна из всех одесских художников рисовала морских медуз – графические «портреты» фантастических подводных красавиц, исполненные цветными карандашами. Чарующее пространство морских глубин, созданное ее фантазией, населено сказочными существами и даже рыбами-писанками. А созданные ею степные виды, казалось, буквально пахли полынью и чабрецом.

Образы Причерноморья вместе со старинными обрядами родного Полесья, символами трипольской культуры, радостной разноцветностью «петриковки» стали неотъемлемой составляющей украинского народного искусства Зои Пасечной.

Ей нередко задавали вопрос: откуда вы черпаете свое вдохновение? «Просто проснулась – и радуешься утреннему свету и солнцу» – отвечала художница. И работы Зои Пасечной заставляли испытывать такие же чувства зрителей – восхищение перед буйноцветным миром, где царят чистота и неистребимая радость жизни.

Наверное, потому Зоя Сергеевна с удовольствием иллюстрировала книги для детей. Ее рисунки украшают 10 детских книг, сборников стихов, украинских сказок и колыбельных.

Одесские писанки и «Солнечная Одесщина»

Работая в Одесском областном центре украинской культуры, Зоя Пасечная была активной участницей Народной академии творчества. А в Школе народных ремесел проводила множество мастер-классов для детей и взрослых. Вместе с Зоей Сергеевной ее ученики учились создавать народные орнаменты, куклы-мотанки, пасхальные писанки.

Именно от мастерицы я узнала, что одесские писанки должны быть с изображением «Сорокопутья» – символа дорог. Ведь наш город – морские ворота Украины. И, объехав мир, одесситы всегда возвращаются домой. Традиционный круг – знак космоса – может являться символом морского штурвала. А главные краски одесской писанки: желтый – солнце, белый – чумацкая соль, зеленый – весна и возрождение.

Одной из последних ее работ стало участие в проекте по созданию оберегового рушника национального единства «Солнечная Одесщина». Он имеет длину 7 метров и ширину 60 см. По эскизу Зои Пасечной на старинном полотне полотенце вышивали более 1500 человек: мастерицы всей области, представители дипломатического корпуса, дети, женщины, мужчины. Объехав всю Одесщину, он стал частью экспозиции Музея элементов нематериального культурного наследия Одесской области при Одесском областном центре украинской культуры.

Разнообразие «петриковки»

Родилась Зоя Пасечная в Житомирском крае. Художественное образование получила в Киевском училище декоративно-прикладного искусства. Там увлеклась петриковской росписью – декоративно-прикладной узорной народной живописью, которая стала художественным символом Украины. Яркие, радостные росписи «петриковки» изначально стали основой творчества мастерицы.

Было время, когда ее работы, которые продолжали, развивали традиции украинского народного изобразительного наследия, не признавались искусством. Чиновники от культуры неохотно принимали на выставки работы Зои Пасечной. А если и брали – отодвигали в самый угол. Принимали разве что на тематические вернисажи.

Впоследствии Зоя Сергеевна переехала в Одессу. Ее вдохновенные произведения сделали петриковскую роспись популярной и любимой и в нашем городе. Множество детей с увлечением обучалось красочному народному искусству на ее мастер-классах. А мастерице предложили расписать интерьер ресторана народной кухни на Дерибасовской «Українська ласунка».

У художницы, работавшей на основе традиционно народного искусства, появился свой неповторимый стиль. Ведь народное творчество – не застывшая матрица, оно не стоит на месте. Настоящее искусство должно развиваться, была убеждена Зоя Сергеевна.

Мастерица ушла из жизни 1 октября 2018 года.

Сегодня кроме Центра украинской культуры произведения Зои Пасечной хранятся в Одесском художественном музее, фондах музеев Украины и частных коллекциях отечественных и зарубежных ценителей народного декоративно-прикладного искусства Польши, Канады, США, Франции, Германии, Китая, Израиля, Нидерландов, Болгарии, Италии.

Она является заслуженной мастерицей народного творчества, лауреаткой премии имени Ростислава Палецкого.

Нам осталась ее художественная вселенная, где наследие древности переплелось с настоящим. Искусство, вдохновленное красотой мира, не дает забыть свои корни.

Напомним, ранее в Одессе на 76-м году оборвалась жизнь научного сотрудника Музея западного и восточного искусства, известного художника и искусствоведа Сергея Ильина.

Фото из открытых источников