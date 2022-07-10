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Еда, обряды и строительство: чем Одещина обогатила украинское культурное наследие

Еда, обряды и строительство: чем Одещина обогатила украинское культурное наследие

Двадцать один элемента был внесен в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины. Есть среди элемены, что представляют Одесскую область.

Этому событию предшествовала длительная исследовательская работа по выявлению, фиксации и описанию каждого из них. Семь из них принадлежат Одесской области:

  • Особенности исполнения клезмерской музыки Подольского (Кодымского) района Одесской области (элемент преимущественно бытует в г. Кодыма, с. Загнитков, с. Шершенцы, с. Грабово, с. Лабушное, с. Ивашкив, с. Алексеевка)

  • Рождественский обряд «Мошул (обряд мужской коляды) (с. Орловка Ренийской городской общины)

  • Знания, умения и практики, касающиеся приготовления и употребления беляевской рыбной ухи (город Беляевка)
  • Милина – знания, навыки и обычаи (Село Заря Саратской поселковой общины, с. Делжилер Татарбунарской городской общины, с. Ново-Трояны Городненской сельской общины, с. Делень Арцизской городской общины, с. Кирнички Суворовской поселковой общины, села Василевка, Банновка, Калчево Васильевской сельской общины)
  • Метод строительства «сухая кладка» (Кодымская территориальная община, село Заря — Саратская территориальная община)
  • Культура приготовления и потребления плацинды в селах долины реки Фрумушика (Села Новые Капланы и Васильевка, село Семисотка)
  • Музей традиционного народного искусства как интерактивное пространство нематериального культурного наследия Одесщины

Этот список ведется с 2012 года и до этого времени в него было включено 26 пунктов. Это означает, что каждый из этих элементов будет находиться под особым вниманием Министерства культуры, дополнительно изучаться и популяризироваться через фестивали, мастер-классы, выставки, акции, публикации. Например, благодаря исследованию плацинды на базе экотуристического маршрута «Тарутинская степь» был задуман фестиваль плацинды и специальный маршрут, где учили туристов готовить это блюдо по различным техникам и начинкам.

Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины ведется во исполнение ст.12 Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, которое Украина ратифицировала в 2008 году.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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