Ключевые моменты:

Всего УКБ подало 119 проектов в 8 секторах, из которых 44 объекта касаются образования и 31 — здравоохранения.

Финансирование ожидается от Программы восстановления, Фонда ликвидации последствий агрессии и правительства Италии.

Детали

Об этом во время заседания профильной комиссии сообщила заместитель начальника управления Лариса Янушкевич, ссылаясь на данные, внесенные в цифровую экосистему для подотчетного управления восстановлением.

По ее словам, проекты вносились по трем основным категориям: объекты с уже начатыми работами (для завершения которых требуется помощь), проекты на стадии разработки и предложения, поступившие от общественности.

Лариса Янушкевич отметила, что главная проблема заключается в высоких требованиях к финансовому обоснованию: «Пришлось прорабатывать эти проекты с целью финансового обоснования, что требует много времени и тщательных расчетов. На данный момент мы доработали 27 проектов».

Объекты, которые проходят доработку в приоритетном порядке, должны финансироваться из государственного бюджета: это Программа восстановления, Чрезвычайная кредитная программа, Фонд ликвидации последствий российской агрессии, а также два объекта, которые будут профинансированы за счет средств правительства Италии.

Всего УКБ внесло 119 объектов по восьми отраслям, в частности:

Здравоохранение — 31 объект (на общую сумму 436,5 миллиона гривен)

Образование — 44 объекта (на 281,8 миллиона гривен)

Культура — 4 объекта (на 125 миллионов)

Жилье — 2 объекта (на 30 миллионов)

Социальная сфера — 5 объектов (на 31,4 миллиона)

Спорт — 3 объекта (на 3 миллиона)

Также в перечень вошли 2 объекта энергетической инфраструктуры и 28 проектов, связанных с муниципальной инфраструктурой, общую стоимость которых чиновница не озвучила.

