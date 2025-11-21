Ключевые моменты:
- Всего УКБ подало 119 проектов в 8 секторах, из которых 44 объекта касаются образования и 31 — здравоохранения.
- Финансирование ожидается от Программы восстановления, Фонда ликвидации последствий агрессии и правительства Италии.
Детали
Об этом во время заседания профильной комиссии сообщила заместитель начальника управления Лариса Янушкевич, ссылаясь на данные, внесенные в цифровую экосистему для подотчетного управления восстановлением.
По ее словам, проекты вносились по трем основным категориям: объекты с уже начатыми работами (для завершения которых требуется помощь), проекты на стадии разработки и предложения, поступившие от общественности.
Лариса Янушкевич отметила, что главная проблема заключается в высоких требованиях к финансовому обоснованию: «Пришлось прорабатывать эти проекты с целью финансового обоснования, что требует много времени и тщательных расчетов. На данный момент мы доработали 27 проектов».
Объекты, которые проходят доработку в приоритетном порядке, должны финансироваться из государственного бюджета: это Программа восстановления, Чрезвычайная кредитная программа, Фонд ликвидации последствий российской агрессии, а также два объекта, которые будут профинансированы за счет средств правительства Италии.
Всего УКБ внесло 119 объектов по восьми отраслям, в частности:
- Здравоохранение — 31 объект (на общую сумму 436,5 миллиона гривен)
- Образование — 44 объекта (на 281,8 миллиона гривен)
- Культура — 4 объекта (на 125 миллионов)
- Жилье — 2 объекта (на 30 миллионов)
- Социальная сфера — 5 объектов (на 31,4 миллиона)
- Спорт — 3 объекта (на 3 миллиона)
Также в перечень вошли 2 объекта энергетической инфраструктуры и 28 проектов, связанных с муниципальной инфраструктурой, общую стоимость которых чиновница не озвучила.
Читайте также:
- В боях на Харьковщине погиб защитник из Черневской громады
- Графики отключения света в Одессе на 19 ноября
- Похолодает вдвое: прогноз погоды в Одессе на среду, 19 ноября