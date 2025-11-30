Ключевые моменты

Колхозная улица получила имя Иосифа Тимченко — украинского механика и изобретателя, работавшего в Одессе более 40 лет и создавшего десятки уникальных приборов.

В 1893 году Тимченко разработал первый «прыгающий механизм», обеспечивающий прерывистое движение кадров — ключевой принцип работы киноаппарата, который позже применили Люмьеры.

Изобретатель создал электрические часы, приборы для обсерватории, микрохирургические инструменты и другие устройства, получившие высокую оценку на международных выставках.

Несмотря на значимость его работ, многие изобретения Тимченко так и не были запатентованы, поэтому мировую славу получили другие, хотя его разработки предшествовали их достижениям.

Колхозы в СССР: как жили советские крепостные

Да, до 2016 года эта улица в Киевском районе Одессы именовалась Колхозной. И у меня нет уверенности в том, что каждый, читающий эти строки четко «догоняет», что такое колхоз. Даже, если в лексиконе имеет поговорку «Колхоз — дело добровольное». Потому что реалии в период появления колхозов были иными:» «Колхоз — дело добровольное: хочешь вступай, не хочешь — расстреляем».

После установления власти Советов в СССР начали вместо единоличных хозяйств «сколачивать» коллективные. При этом средства производства (земля, сельхозтехника, инструментарий, скот, семенной материал и т. п.) передавались в совместную собственность и были под общественным управлением колхозников, а плоды труда распределялись общим решением участников.

Насколько тогда сельчане хотели идти в колхозы, талантливо, хотя и однобоко (а как иначе?) описал в «Поднятой целине» Михаил Шолохов. Несколько поколений советских школьников подробно штудировали эту «идеологически правильную» книгу в школе. Нас учили ненавидеть «кулаков», т.е. не желавших идти в колхозы зажиточных, хозяйновитых сельчан и уважать голытьбу типа булгаковского Шарикова, желавшую «забрать всё и поделить».

Процесс коллективизации шёл с трудом: много было волевых, волюнтаристских решений партруководства, много было среди крестьян противников коллективного хозяйствования. «Что наше — то ничьё», — утверждали они. Но, «не мытьём, так катаньем», за 20 лет коллективизация была завершена.

В этой теме, как у медали, было две стороны. Многое зависело от личности председателя колхоза. Была в Одессе улица в честь мудрого мужика: была она Коллективная, стала Макара Посмитного, а с 2024 года она — Балтиморская(ССЫЛКУ!).

Так вот, этот Посмитный, как, кстати, на моей родной Херсонщине Дмитрий Моторный, — легенды колхозного движения, в лучшем понимании этого слова. Их колхозы стали своего рода эталоном образцового ведения хозяйства, труженики там жили по-людски.

Кстати, вот еще колхозная классика:«Работа в колхозе: утром встал — уже опоздал» (С рассвета вкалывать надо!). Правда, подавляющее большинство колхозов в стране жили, мягко говоря, «серенько».

А вот вам факт, от которого любой горожанин придет в замешательство: у советских колхозников вплоть до 1970-х 1980-х годов не было …паспортов! С 1932 года паспорта получали жители городов, рабочих посёлков, работники строек и предприятий. Колхозникам паспорта не выдавали, чтобы ограничить их свободное перемещение. Для поездок им выдавали справки от правления колхоза.

Дичь, да и только! 1974 год: вышло правительственное Постановление о введении новых паспортов СССР. Оно формально открыло возможность выдавать паспорта сельским жителям. Реально массовая паспортизация колхозников началась в 1976–1981 годах.

В некоторых отдалённых районах паспорта выдавали вплоть до середины 1980-х. К концу 1980-х годов почти все сельские жители имели паспорта. После 1990 года, когда начался развал Советского Союза, начали распадаться и колхозы: вновь был произведён передел земли, возродились единоличные хозяйства…

Иосиф Тимченко изобрел кино в Одессе

Теперь это улица Тимченко. «Кто такой, почему не знаю?», — спросит подавляющее большинство горожан. Что ж, давайте виртуально перенесемся в дом № 10\12 по бывшему московскому проспекту в Харькове (если только этот дом не разрушили московиты). Разумеется, этот дурно пахнущий топоним уже изменен: с 2022 года это проспект Героев Харькова.

Так вот, на стене этого здания висит мемориальная доска с надписью: «Изобретатель первого в мире киноаппарата Тимченко Й. А. (1852-1924) работал в механической мастерской Харьковского Императорского университета, которая находилась на месте этого здания. «Стоп, стоп!, — остановит автора кто-то из читателей. — Во-первых, кино вроде как изобрели братья Люмьер, а во-вторых, каким боком тут улица в Одессе?!» Что ж, давайте обо всем по-порядку.

Действительно, многие десятилетия считалось, что кино родилось 28 декабря 1895 года в Париже, в тамошнем «Гран-кафе». Именно там два брата — Огюст и Луи Люмьер показали зрителям первую «кинушку». И прогремели на весь мир как изобретатели.

Что ж, так бывает. Вспомним украинского ученого Ивана Пулюя, который сделал всё, чтобы немец Рентген на базе его трудов «открыл» свои лучи и они стали рентгеновскими. Так же и с открытием кинематографа.

Есть мнение, что место его рождения — Украина. 9 января 1894 г. механик — самородок Йосиф Тимченко на съезде натуралистов в москве продемонстрировал созданный им в 1893 году «снаряд для анализа стробоскопических явлений».

Эту дату и можно считать отправной точкой в появлении «синема». Для объективности приведем несколько иное мнение Сергея Гавриленко, историка киноискусства. Он считает ошибочным утверждение что Тимченко создал первый в мире киноаппарат и утверждает, что тот создал прототип киноаппарата, что позволило улучшить качество демонстрации “движущихся картинок”, и доказал необходимость использования подобных механизмов в дальнейшем для получения эффекта движения на экране. Согласитесь, полное повторение истории с Пулюем.

К слову, что весьма характерно, орковский сегмент Википедии сообщает о Тимченко, как о «русском механике-изобретателе украинского происхождения».

Итак, Йосиф Тимченко родился 26 ноября 1852 года в селе Окоп Харьковской губернии, в многодетной семье крепостного крестьянина – сапожника. Окончив 4 класса церковно-приходской школы, с 15лет стал учеником механика в Харьковском университете (он с самого детства проявлял исключительные способности к рукоделию). 7 лет проработал в университетской мастерской и честно заработал репутацию «мастер — золотые руки».

В 1874 году Тимченко с друзьями собрался эмигрировать в Америку. Все они для этого приехали в Одессу. Однако скоро идея поездки «сдулась», друзья возвратились в Харьков, Тимченко же остался в Одессе и нанялся на работу на завод РОПиТ (российского Общества Пароходства и Торговли). А в 1880 году начался более чем 40-летний в его жизни период работы механиком в Одесском ( тогда Новороссийском) университете. Его уникальные, просто феноменальные знания и умения шокировали всех, с кем он контактировал.

В его «копилке» целый ряд конструкторских разработок. Следует подчеркнуть, что к работе он всегда подходил творчески, и когда ученые мужи лишь теоретически излагали ему характеристики заказываемых приборов, он всегда умел додумать их устройство.

Так, он изобрел устройство для проверки манометров паровых котлов. А ещё изготовил первые в мире электрические часы. Их он подарил императору Александру II, отправил в Петербург. Часы… пропали в дороге.

Тимченко сконструировал программное механическое устройство для слежения за движением небесных тел по орбитам, его использовали в Одесской обсерватории. Также разработал микрохирургические инструменты для глазных операций.

Принимал активное участие в разработке и создании приборов магнитно-метеорологической обсерватории на Малом Фонтане, близ Одессы, с названиями, заумными для нас, обывателей: анемограф, плювиограф, анеморумбограф и пишущий ртутный барометр. Четыре Золотые и четыре Серебряные медали крупнейших российских и зарубежных выставок на него не с неба упали!

Его фанатичное в лучшем смысле этого слова отношение к работе просто поражало: в 1886 году Тимченко взял ссуду в 15 000 рублей и построил новое двухэтажное здание мастерских университета (ныне — ул. Преображенская, 22).

А наиболее «резонансное» и обсуждаемое его изобретение связано с кинематографом. В течение многих лет основной причиной неудач в конструировании аппаратов для кинопроекции и киносъемки была невозможность обеспечить прерывистое движение кадров.

И Тимченко ПЕРВЫМ создал для этого т.н. «прыгающий механизм». Уже вслед за ним — некий Жорж Демени (1894г.), братья Люмьер (1895г.). Другой аппарат Тимченко — кинетоскоп — тоже был прототипом кинокамеры. Он снял на стекляный диск с фотоэмульсионным покрытием и показал совсем не многочиленным зрителям на экране несколько коротких эпизодов. Аппарат этот никогда им не был запатентован. А фамилия Люмьер вскоре прогремела на весь мир…

Иосиф Андреевич Тимченко умер в Одессе в 1924 году, похоронен на Втором Христианском кладбище.

