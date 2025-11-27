Ключевые моменты:

Снос незаконной постройки в Одессе

В Одессе стартует процесс сноса незаконно построенного здания на проспекте Небесной Сотни. В этом зданнии работает магазин запчастей компании «58 mile». Как следует из системы электронных закупок Prozorro, мэрия объявила тендер на выполнение демонтажных работ по адресу проспект Небесной Сотни, 75/1. Стоимость работ оценивается в 3 473 384 гривны.

Речь идет о нежилом сооружении площадью 197,5 м² и земельном участке площадью 140,8 м². Владельцем объекта является компания «Люкс-КВ». Суды еще в 2023 году обязали собственника ликвидировать самовольную постройку, однако процесс затянулся почти на пять лет — из-за отсутствия документов на землю и разрешений на строительство.

Теперь городские власти приняли решение провести демонтаж за счет бюджета. Работы планируют завершить до конца 2025 года. После этого город намерен в судебном порядке взыскать понесенные расходы с владельца здания.

Справка ОЖ

Компания «58 mile» — один из крупнейших поставщиков автозапчастей в Украине. В ее ассортименте представлены комплектующие для всех популярных автомобильных марок.