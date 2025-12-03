Ключевые моменты:

В квартире на проспекте Владимира Великого прогремели взрывы.

Мужчина, который находился внутри, ранен, но жив, сообщают очевидцы.

Предварительно, сдетонировали гранаты.

Официальная информация от полиции пока отсутствует.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, ссылаясь на слова очевидцев, в квартире жилой многоэтажки на проспекте Князя Владимира Великого (ранее – Добровольского), 92 прозвучало не менее трех взрывов.

Мужчина, который в момент происшествия пребывал в квартире, жив, но ранен. Предварительно, он взорвал у себя дома гранаты.

«Взрывы были в квартире. Сейчас лежит мужик и стонет. Что там произошло, пока неизвестно. Мужик живой, ломится в квартиры к людям. Взорвал вроде как гранаты, в парадной все в крови и в порохе», – рассказали очевидцы.

Информация от правоохранителей по поводу произошедшего на момент публикации этой новости пока не поступала.

ОБНОВЛЕНО:

По информации областного управления полиции, на месте работают полицейские и медики. Выясняются все обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

Детали в полиции обещали предоставить позднее.

В то же время СМИ сообщают, что мужчина выжил, но получил тяжелые травмы – ему оторвало ногу.

