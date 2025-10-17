Ключевые моменты:

Дюк де Ришелье — французский эмигрант, ставший первым реформатором Одессы. Он развил торговлю, порты и дороги, ввёл режим «свободной гавани», который сделал город богатым и открытым. Именно Ришелье придал Одессе европейский облик и дух свободы, который ощущается до сих пор.

Николай Островский — символ советской эпохи и «правильного коммуниста». После ранения он потерял зрение, но продолжал писать. Его роман «Как закалялась сталь» стал образцом самопожертвования ради идеи. Однако за образом героя стоял человек с болью и сомнениями, которые цензура скрыла.

Иван Мазепа — гетман, стремившийся к независимости от Москвы. Он искал союз со Швецией, чтобы сохранить украинскую государственность, и, несмотря на поражение, стал символом сопротивления. Мазепа был также меценатом: финансировал храмы, академии, типографии, поддерживал образование и культуру.

Герцог, построивший европейскую Одессу

Когда в конце XVIII века Российская империя захватила Хаджибей, на его месте начали строить новый город — европейский, открытый, со своим духом свободы. Первым руководителем стал Хосе де Рибас, но настоящий размах Одесса обрела с появлением французского эмигранта Армана-Эммануэля дю Плесси, герцога де Ришелье.

Он прибыл в империю как изгнанник из революционной Франции, служил в русской армии под командованием Потёмкина, а позже неожиданно стал градоначальником Одессы.

Он упорядочил городской план, развил порты, дороги, рынки и, главное, заложил экономическую модель будущей Одессы. Идея сделать её «свободной гаванью» — зоной порто-франко, где торговля освобождается от пошлин, — принадлежала именно ему. Ришелье верил, что свобода торговли сделает город успешным, и оказался прав: Одесса выросла в несколько раз буквально за десятилетие.

После одиннадцати лет работы Ришелье вернулся во Францию и стал премьер-министром. Одесса же сохранила благодарную память о нём. Именно поэтому его имя осталось в топонимике даже несмотря на процессы деколонизации.

Наследие Дюка для Одессы

Сегодня о герцоге де Ришелье напоминают улица Ришельевская, Дюковский парк и памятник — первый монумент в истории Одессы, открытый в 1828 году. На вершине Потёмкинской лестницы он стоит в тоге римского сенатора, со свитком в руке — символом закона. Под ним — барельефы, изображающие земледелие, торговлю и мореплавание — всё, чем жила тогдашняя Одесса.

Ирония в том, что француз, бежавший от революции, основал город, ставший символом свободы. Возможно, именно поэтому Дюк остался одним из немногих имперских деятелей, чья память не воспринимается как чужая.

Советская эпоха в Одессе: когда героев создаёт система

После Второй мировой войны Одесса оказалась в новой реальности. Империя вернулась — только теперь под красным флагом. Улица, когда-то названная в честь Дюка, стала улицей Николая Островского — писателя, воплотившего миф об идеальном советском герое.

Николай Островский родился на Волыни, служил в Красной армии, а после ранения стал инвалидом — потерял зрение и возможность двигаться. Лежа в постели, он диктовал свой роман «Как закалялась сталь» — историю Павла Корчагина, комсомольца, посвятившего жизнь революции.

Роман мгновенно сделали обязательным для чтения в школах. Он стал каноном советского мировоззрения — историей самопожертвования ради государства. Но за этой легендой скрывалась трагическая личная история: сам Островский страдал от боли, одиночества и сомнений, однако эти моменты цензура из его текстов убрала.

Он умер в тридцать два года, но система продолжала жить его именем. Музеи, памятники, фильмы, улицы — и даже в независимой Украине его имя долго оставалось в городском пространстве.

После 2014 года, а особенно после полномасштабного вторжения, украинские города начали избавляться от советских названий. Одесса также пересмотрела свои топонимы. Так улица Островского получила новое имя — Ивана Мазепы. И это переименование стало символичным: вместо героя системы — герой, который ей противостоял.

Мазепа: стратег, меценат и враг империи

Ивана Мазепу веками изображали как «предателя» Петра I. Его даже отлучили от церкви, и лишь в 2018 году анафему официально сняли. Но с украинской точки зрения Мазепа — один из первых, кто пытался сохранить государственность в мире, где её не признавали.

Он видел, как Москва лишает Гетманщину автономии, контролирует войско, налоги и даже выборы гетманов. Поэтому Мазепа искал союз с Карлом XII, надеясь при поддержке Швеции добиться независимости. Этот союз закончился поражением под Полтавой, а Москва ответила жестокой расправой: разрушила Батурин, ликвидировала Запорожскую Сечь и переселила казаков на Дон и Кубань. Однако сам факт попытки стал историческим прецедентом — актом политического самоутверждения.

Необычные инвестиции Мазепы

Помимо политики, Мазепа оставил впечатляющее культурное наследие. На его средства было построено или восстановлено более двадцати храмов — от Киево-Печерской лавры до соборов в Чернигове и Батурине. Именно тогда формируется так называемое «мазепинское барокко» — стиль, в котором величие сочеталось с ярко выраженными украинскими чертами.

Он финансировал Киево-Могилянскую академию, типографии, библиотеки, школы, поддерживал художников и писателей. Благодаря ему мир увидел украинскую церковную Библию — не просто перевод, а символ духовной независимости. Мазепа прекрасно понимал: государство держится не только на мече, но и на образовании и культуре.

Любовь и донос: личная драма гетмана

В биографии Мазепы есть история, ставшая легендой — его отношения с Мотрей Кочубеевной. Он — опытный гетман, она — дочь его близкого соратника, генерального судьи Василия Кочубея, ей — всего восемнадцать. Их связь была не только скандальной, но и церковно запрещённой — Мотря была крестницей Мазепы.

Кочубей донёс об этой истории царю Петру I и добавил, что Мазепа готовится предать империю. Пётр не поверил и приказал казнить доносчиков. Ирония в том, что уже через год Мазепа действительно выступит против царя — но теперь не из-за любви, а из-за стремления к независимости.

Таким образом, улица Дюковская в Одессе напоминает о европейских истоках города, Островского — о временах, когда героев создавала пропаганда, а Мазепы — о том, что украинская история тоже имеет своих настоящих героев. В названиях, как в зеркале, отражён путь самой Одессы: от покорности империи — к появлению собственного голоса.

