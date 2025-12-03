Ключевые моменты

Тайна первая. Магнитная

Писатель и капитан Александр Сагайдак
– Одесский залив – очень специфическое место, – отмечает Александр Сагайдак. – И не только потому, что на его берегах родилось много известных людей, но и потому, что здесь есть определенная геологическая специфика, последствия которой мы наблюдаем.

На морских картах Одесского залива можно увидеть пометки, указывающие на необычное магнитное склонение*.

Магнитное склонение в Одесском заливе может достигать до 10 градусов
С давних времен моряки заметили, что от Малого до Большого Фонтана переход склонения очень большой – стрелка компаса «скачет» более чем на десять градусов. Магнитная аномалия никак не связана с месторождениями металлов или руды. Почему все же это происходит – тайна, которую ученые до сих пор не разгадали. Существует версия, что это явление связано с частицами металла, которые выносит Днепр, и которые течения приносят в Одесский залив.

*Магнитное склонение – это разница между направлением, куда указывает стрелка компаса, и истинным направлением на географический север. В разных точках земного шара величина склонения может существенно различаться.

Тайна вторая. Атмосферная

Наверное, вы наблюдали воочию или видели многочисленные фото в интернете морских судов, которые якобы висят в воздухе. Это – еще одна специфичность, которая наблюдается не то чтобы очень редко, но не во всех районах Мирового океана. Научное название этого явления – надрефракция*, люди называют это миражом или фата-морганой. Для тех, кто связан с морем, здесь нет ничего таинственного, а для людей сухопутных – это всегда сюрприз и восторг.

Одесситам повезло наблюдать миражи чаще, чем людям в других местах планеты. Например, в хорошую, солнечную погоду, если вы выйдете на пляж «Ланжерон» или «Дельфин», можно увидеть противоположный берег Одесского залива.

– В особо ясные дни или зимой, когда атмосферное давление довольно высокое, можно увидеть даже вход в Днепро-Бугский канал возле Очакова, – утверждает Александр Сагайдак.

С географической точки зрения это в принципе невозможно, ведь тот берег находится за горизонтом (расстояние до Очакова примерно 35 миль, а это более 60 километров). Впрочем, благодаря этой аномалии наш глаз может видеть предметы, которые находятся далеко за горизонтом. Правда же, волшебная возможность?!

Фата Моргана - летящее судно в Одесском заливе
*Рефракция – явление, при котором луч (световой или звуковой) сгибается сильнее, чем обычно, и из-за этого мы видим или слышим объекты не там, где они на самом деле ест, или в другой форме. Когда воздух имеет разную температуру или влажность, свет может сгибаться сильнее. Из-за этого далекие предметы будто поднимаются, передвигаются или искажаются.

Тайна третья. Ветреная

Взрыв фрегата "Тигр"
Еще одно явление, которое влияет на наше судоходство, – сгон и нагон воды в Одесском заливе.

– Сто-двести лет назад это очень влияло на судоходство, – говорит Александр Сагайдак. – Дело в том, что приливных явлений в Черном море практически нет, они измеряются буквально сантиметрами. А вот сгон и нагон воды от ветра может достигать до полутора метров. Наблюдать это явление можно на пляжах, где есть волнорезы. Обычно они находятся где-то на полметра под водой. Во время сгона воды мы можем увидеть те же камни уже над водой.

Классический пример влияния этого явления на судоходство, и даже на геополитику, – атака части британской эскадры на Одессу во время Крымской войны в 19 веке.

Капитан знаменитого английского фрегата «Тигр» смог подойти к одесскому берегу только потому, что оказался в заливе в период нагона воды. Осадка судна позволила подойти близко и начать почти вплотную расстреливать побережье, чего никто не ожидал. Затем начался сгон, и фрегат сел на мель. В это же время прапорщик Щеголев смог все же настроить орудия на береговой батарее и достойно ответить противнику. Пушку с «Тигра» мы до сих пор видим на Приморском бульваре.

Пушка с фрегата "Тигр"
Тайна четвертая. Экологическая

Затопление теплохода "Моздок"
Одесситы, чье детство пришлось на середину 1970-х годов, должны помнить, как все пляжи были засыпаны белыми пенопластовыми шариками.

– Мы тогда гадали, что же это такое, но никто ничего не объяснял, – вспоминает Александр Сагайдак.

На самом же деле этот пенопласт появился потому, что его использовали для судоподъемных работ. Поднимали сухогруз «Моздок», который затонул при столкновении с болгарским танкером. Это произошло в районе Малого Фонтана в 1972 году.

– Там не все так просто было, во время этого столкновения. Как потом сделали выводы некоторые члены комиссии, наблюдалась радиорефракция – отклонение радарного луча. То есть радарный сигнал ушел вверх и потому они на «Моздоке» не увидели другого судна. С моей точки зрения, этот вывод не очень убедительный. Видимо, просто не хотели осуждать капитана, хотя действительно был туман и сложные погодные условия.

– Семь лет я работал вместе с электриком с этого судна, – вспоминает Александр Сагайдак. – этот человек спасся на спасательной шлюпке. И он действительно плавал на волнах Черного моря часов семь. Очень сильно простудился, и у него из-за аварии изменился даже голос.

Но последствия этой аварии еще долгие годы ощущали все одесситы, ведь судно было нагружено удобрениями, которые имели в своем составе диоксины.

– Следы от подобных диоксинов можно увидеть на лице нашего бывшего президента Ющенко. Тогда еще не знали о том, что удобрения с примесями этих диоксинов очень вредны. Затопленные удобрения с судна подняли и складировали в районе Алтэстово.

Затопление теплохода "Моздок"
Почти пять десятков лет груз, поднятый с морского дна, находился в так называемом ядомогильнике. Местные жители били тревогу, ведь после обильных дождей химикаты проникали в почву, а отравленные воды – в Хаджибейский лиман. Лишь в октябре 2023 года Одесская ОВА сообщила о том, что опасный груз наконец был утилизирован.

