Ключевые моменты:

Улица генерала Доватора переименована в соответствии с законом о декоммунизации.

Лев Доватор — советский генерал белорусского происхождения, герой Второй мировой, но не имел отношения к Одессе.

Новое название — Хортицкая — посвящено легендарному острову Хортица, колыбели запорожского казачества.

Остров Хортица признан одним из семи чудес Украины и является национальным заповедником.

Кем был генерал Доватор?

Итак, в Хаджибейском районе Одессы улицу Генерала Доватора переименовали в Хортицкую. Разложим всё по полочкам.

Лев Михайлович Доватор (1903 — 1941), генерал-майор, Герой Советского Союза. Родом был из Белоруссии. Среди дальних предков — наполеоновский офицер де Вотур, раненный при отступлении через те края. Его приютил шляхетский род Вишневских в Беларуси, с которым он и породнился. У следующих поколений рода фамилия преобразовалась в ДоватУр, а затем — ДовАтор.

Лев учился, трудился, был комсомольским активистом. В 1924-м вступил в ряды Красной армии, попал в кавалерийскую дивизию. Военные курсы, школа комсостава. Рос в должностях, окончил академию, принимал участие в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев.

Вернувшись в 1939 году, возглавил штаб кавалерийской бригады, а вскоре и кавалерийской дивизии. В августе 1941 года стал командующим Оперативной кавалерийской группы, сформированной из 2-х кавалерийских дивизий.

Группа Доватора совершила рейд по тылу противника на территории Смоленской области, нанеся серьезный урон гитлеровцам. Затем были еще успешные рейды по тылам врага на территории Московской области. Там в декабре 1941-го генерал-майор Доватор был смертельно ранен пулемётной очередью. Тогда же ему посмертно присвоили звание Героя СССР.

Резюме: как нет никаких сомнений в его героизме, так и никакого отношения к Одессе. Ну и плюс закон о декоммунизации топонимов.

Чому вулиця Доватора стала Хортицькою

Далее — об улице Хортицкой, названной, понятное дело, в честь острова Хортица — одного из самых знаковых и священных мест Украины. Он расположен на реке Днепр в черте современного Запорожья и считается колыбелью Запорожского казачества.

Название «Хортица» происходит, вероятно, от старославянского слова «хорт» — «быстрый, стремительный», по аналогии с течением Днепра. История острова, как говорится, с бородой. Археологи обнаружили там стоянки древних людей, орудия труда, каменные скульптуры и курганы.

В бронзовую эпоху Хортица входила в ареал скифской культуры — доказательством тому служат курганы, погребения и знаменитые «каменные бабы». Затем через Днепр в районе Хортицы проходил древний торговый путь «из варяг в греки». Здесь останавливались славяне, готы, хазары, печенеги.

В 1550-х годах гетман Дмитрий Вишневецкий (Байда) построил на соседнем островке Малая Хортица первую укреплённую казацкую крепость — предшественницу Запорожской Сечи. Отсюда и началась история Запорожского казачества — свободного воинского сообщества, защищавшего украинские земли от набегов иноземцев.

С XVI по XVIII века окрестности Хортицы были центром военной, хозяйственной и духовной жизни казаков. На острове собирались казацкие рады, хранились оружие и запасы, стояли сечевые посты.

После ликвидации Сечи в 1775 году Екатериной Второй, Хортица потеряла военное значение, но осталась символом казацкой вольницы. В 1789 году остров и прилегающие земли заселили меннониты — немецкие переселенцы-протестанты, приглашённые Екатериной. Они создали образцовое сельское хозяйство, мельницы, школы и мастерские.

До сих пор сохранились остатки их построек и погостов. Во время строительства ДнепроГЭС (1930-е) уровень воды поднялся, и часть малых островов вокруг Хортицы оказалась затопленной. В годы Второй мировой войны Хортица была ареной ожесточённых боёв между советскими и немецкими войсками. На острове есть воинские захоронения и памятники.

В 1965 году остров был объявлен государственным заповедником. В 1993 году создан Национальный заповедник «Хортица», включающий природные, археологические и исторические памятники. Здесь расположен историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь» — реконструкция казацкой крепости, где проводятся фестивали, казацкие игры.

Длина острова порядка 12 км, ширина — до 2,5 км. На острове встречается более 1000 видов растений и животных, многие занесены в Красную книгу. Остров Хортица — одно из «Семи чудес Украины» (официально признано в 2007 году).

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

Чому вулиця Доватора стала Хортицькою

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

На анонсном изображении — портрет генерала Доватора на фоне острова Хортица