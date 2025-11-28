Ключевые моменты:

У берегов Турции загорелись два танкера «теневого флота» РФ – Kairos и Virat.

Оба судна шли под флагом Гамбии и направлялись в Новороссийск.

Танкер Kairos и Virat находятся в санкционном списке за участие в нелегальном экспорте российской нефти.

Возможной причиной происшествий называют морские мины — аналогичные случаи уже происходили ранее.

Танкер Kairos под флагом Гамбии взорвался несколько часов назад в 30 километрах от побережья Турции. Еще один танкер, Virat (тоже следующий под флагом Гамбии), задымился еще на 35 км дальше.

Как сообщают турецкие экстренные службы, сегодня утром оба судна прошли пролив Босфор и взяли курс на Новороссийск.

Предварительно, на борту танкера Kairos произошел взрыв, после чего на судне вспыхнул сильный пожар. При этом турецкие чиновники затруднились ответить, что могло стать причиной взрыва.

«Мы эвакуировали всех 25 членов экипажа, благополучно, и доставили их в медицинские учреждения на берегу. Ранений и смертей не зафиксировано», – подчеркнули в управлении по морским делам Турции.

Также утверждается, что экипаж судна состоял преимущественно из китайцев, россиян на нем не было.

Чуть позже стало известно, что рядом с турецким побережьем горит танкер Virat. На этом судне было сильное задымление в машинном отделении, но эвакуировать экипаж не пришлось.

Показательно, что оба танкера были в списке судов, подпадающих под санкции, введенных против страны-агрессорки России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Это танкеры так называемого «теневого флота», который обеспечивает нелегальный экспорт российской нефти.

Стоит отметить, что подобные неприятности с такими судами случаются не впервые: так, в феврале этого года серьезные повреждения из-за взрывов магнитных мин получили танкеры Seacharm и Seajewel, которые шли в Средиземном море.

Не исключено, что именно мины стали причиной и сегодняшних происшествий. Их могли установить боевые водолазы.

Ранее в Черном море затонуло судно с украинским экипажем.