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Американская газета назвала вареники «русскими пирогами»: есть ли здесь «зрада»

Американская газета назвала вареники «русскими пирогами»: есть ли здесь «зрада»

Американское издание The New York Times опубликовало анонс кулинарной статьи, в которой назвали украинские вареники «русскими пирогами». Это задело некоторых пользователей, которые увидели здесь очередную «зраду». Но так ли это на самом деле?

«Русские пироги» вовсе не русские

«По этому рецепту русские пироги с начинкой из картофеля и сыра можно приготовить из продуктов, которые есть на кухне»,

– сказано в тексте сообщения на странице The New York Times в Facebook.

В то же время некоторых пользователей возмутило, что украинские вареники назвали русскими:

«Это украинские вареники и это не русские пироги. Так же, как и с борщом – целиком украинским блюдом»;

«Продолжайте, и Бургер скоро тоже будет «русским»;

«Пироги – это польское блюдо. А на фото это украинские вареники. Оба абсолютно не русские! И, кстати, NYT это не первый раз, когда вы совершаете эту ошибку. Возможно, вам лучше подтвердить публикуемую информацию?»

– написали в комментариях возмущенные украинцы.

Не остался в стороне и известный украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

«”Русские пироги” происходит от слова Русь (Киевская Русь – современная Украина). Так что их имя подходит. Это украинское национальное блюдо. Но другое дело название «россия», потому что они его взяли от слова русь, поэтому украли у украинцев (как и многое другое украли, это их национальная традиция)»,

– написал Клопотенко.

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Тревогу забили напрасно?

Но так ли все ужасно на самом деле? И неужели действительно автора американского издания подкупила россия, чтобы показать, что вареники якобы русское блюдо?

Следует отметить, что тревогу забили, даже не прочитав статью. В то время как речь в ней идет не о русском, а о польском блюде под название «пироги русские», о котором даже есть статья в украинской Википедии.

«Пироги русские (пол. pierogi ruskie), галицкие вареники – название вареников, популярное в Польше и Западной Украине, название и блюдо происходит из региона Красной Руси (Восточная Галичина). Русские пироги также известны в Словакии под названием bryndzové pirohy»,

– сказано в этой статье.

А вывод из этой истории таков: не стоит видеть «зраду» там, где ее зачастую нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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