Американская газета назвала вареники «русскими пирогами»: есть ли здесь «зрада»

«Русские пироги» вовсе не русские

«По этому рецепту русские пироги с начинкой из картофеля и сыра можно приготовить из продуктов, которые есть на кухне»,

– сказано в тексте сообщения на странице The New York Times в Facebook.

В то же время некоторых пользователей возмутило, что украинские вареники назвали русскими:

«Это украинские вареники и это не русские пироги. Так же, как и с борщом – целиком украинским блюдом»; «Продолжайте, и Бургер скоро тоже будет «русским»; «Пироги – это польское блюдо. А на фото это украинские вареники. Оба абсолютно не русские! И, кстати, NYT это не первый раз, когда вы совершаете эту ошибку. Возможно, вам лучше подтвердить публикуемую информацию?»

– написали в комментариях возмущенные украинцы.

Не остался в стороне и известный украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

«”Русские пироги” происходит от слова Русь (Киевская Русь – современная Украина). Так что их имя подходит. Это украинское национальное блюдо. Но другое дело название «россия», потому что они его взяли от слова русь, поэтому украли у украинцев (как и многое другое украли, это их национальная традиция)»,

– написал Клопотенко.

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Тревогу забили напрасно?

Но так ли все ужасно на самом деле? И неужели действительно автора американского издания подкупила россия, чтобы показать, что вареники якобы русское блюдо?

Следует отметить, что тревогу забили, даже не прочитав статью. В то время как речь в ней идет не о русском, а о польском блюде под название «пироги русские», о котором даже есть статья в украинской Википедии.

«Пироги русские (пол. pierogi ruskie), галицкие вареники – название вареников, популярное в Польше и Западной Украине, название и блюдо происходит из региона Красной Руси (Восточная Галичина). Русские пироги также известны в Словакии под названием bryndzové pirohy»,

– сказано в этой статье.

А вывод из этой истории таков: не стоит видеть «зраду» там, где ее зачастую нет.

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