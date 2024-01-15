Погода в Одессе 16 января: будет ли еще снег

Погода в Одессе 15 января: будет ли холодным «экватор» зимы? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 15 января 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода ночью, а вот днем температура воздуха поднимется до плюсовой отметки. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: ждать ли снег на Старый новый год По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 14 января 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается не сильно морозная, но ветреная погода. На дорогах сохранится гололедица. ПОДРОБНЕЕ