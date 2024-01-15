Погода в Одессе 16 января: будет ли еще снег

Завтра, 16 января, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, жители Одессы и области будут еще наблюдать зимнюю погоду — утром обещают небольшой мороз и осадки, преимущественно в виде снега.
Прогноз погоды в Одессе 16 января
Облачно с прояснениями. Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Гололедица.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2° С тепла, днем 3-5° С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 16 января
Облачно с прояснениями. Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Гололедица.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3° С мороза до 2° С тепла, днем 1-6° С тепла.
На дорогах области гололедица, ночью местами видимость во время снега 1-2 км.