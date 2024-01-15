Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 16 января: будет ли еще снег

Погода в Одессе 16 января: будет ли еще снег

Завтра, 16 января, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, жители Одессы и области будут еще наблюдать зимнюю погоду — утром обещают небольшой мороз и осадки, преимущественно в виде снега.

Прогноз погоды в Одессе 16 января

Облачно с прояснениями. Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2° С тепла, днем ​​3-5° С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области 16 января

Облачно с прояснениями. Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 3° С мороза до 2° С тепла, днем ​​1-6° С тепла.

На дорогах области гололедица, ночью местами видимость во время снега 1-2 км.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить