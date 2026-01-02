Ключевые моменты:

Прибытие автобусов в Одессу: 25 единиц в пределах проекта «Пліч-о-пліч».

Готовится внеочередное заседание исполкома Одесской МВА по процедурному утверждению.

Придет помощь от Львовской, Кропивницкой, Николаевской, Житомирской, Мариупольской, Винницкой и Белоцерковской громад на период ремонта энергосистемы.

25 автобусов для замены электротранспорта

По информации пресс-службы Одесской МВА, в Одессу уже прибыли 10 автобусов из Львова, 10 из Кропивницкого и 5 из Николаева.

Сергей Лысак сообщил, что готовится внеочередное заседание исполкома, чтобы процедурно запустить автобусы на городские маршруты. Также ожидается остальные автобусы от других громад, которые помогают нам в рамках проекта Министерства развития общин и территорий «Пліч-о-пліч».

Добавим, что полученные автобусы будут дублировать трамвайные и троллейбусные маршруты, чтобы обеспечить перевозку в отсутствие электротранспорта. После получения всех автобусов будет сформирован график их движения.

Напомним, всего в Одессу прибудут около 40 автобусов: Львовская и Кропивницкая громады предоставляют по 10 автобусов, Николаевская и Житомирская — по 5, Мариупольская и Винницкая — по 3. К поддержке также присоединилась Белоцерковская громада. Автобусы передаются временно – на период устранения последствий проблем с электроснабжением.

Также читайте: Полное расписание специальных автобусов для людей с инвалидностью в Одессе.