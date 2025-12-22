Ключевые моменты:

СБУ проверила информацию СМИ о семье Виктора Доровского и не нашла нарушений;

Ведомство заявило о попытке дискредитации со стороны ФСБ;

Все контакты и угрозы со стороны РФ были задокументированы.

Реакция СБУ на публикации о семье главы СБУ в Одесской области

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что жена начальника управления СБУ в Одесской области Виктора Доровского якобы имеет гражданство страны-агрессора и деловые связи с лицами, находящимися под санкциями.

Пресс-служба СБУ в комментарии Украинской правде сообщила, что все данные о членах семьи Доровского были задекларированы и проверены заранее. По информации спецслужбы, его жена занимается предпринимательской деятельностью более 15 лет.

После начала полномасштабного вторжения она вместе с детьми выехала на Кипр, где продолжила бизнес через компанию CHANELO LIMITED. В СБУ подчеркнули, что она не сотрудничала с подсанкционными юристами, а санкции против одного из них инициировала именно украинская спецслужба.

Гражданство, имущество и бизнес: что говорят в СБУ

В СБУ подтвердили, что в подростковом возрасте жена Доровского получила паспорт РФ после переезда в Россию с родителями. Однако уже в 2001 году она вернулась в Украину. Последний загранпаспорт РФ был оформлен в 2005 году и утратил силу в 2010-м. После этого новые паспорта страны-агрессора она не получала.

Также в ведомстве сообщили, что женщина обращалась в российские органы с заявлениями об отказе от гражданства, однако они остались без ответа.

Что касается имущества, в СБУ отметили, что недвижимость строилась постепенно и была введена в эксплуатацию в 2019 году. Часть средств на ее приобретение предоставил отец Виктора Доровского, который имел высокие официальные доходы еще до начала службы сына в СБУ.

Отдельно в спецслужбе прокомментировали информацию о фармацевтических компаниях семьи. По данным СБУ, суды сняли аресты с активов, фирмы были исключены из уголовных производств, подозрения никому не объявлялись, а связей с государством-агрессором выявлено не было.

СБУ заявила о попытке дискредитации со стороны ФСБ

В СБУ также сообщили, что российская ФСБ пыталась организовать провокацию против Виктора Доровского. По данным спецслужбы, представители РФ планировали информационную кампанию по его дискредитации и пытались шантажировать его жену вымышленным компроматом.

Как утверждают в СБУ, представитель ФСБ предложил за деньги «остановить» публикацию компрометирующих материалов. За отказ от информационной атаки требовали 250 тысяч долларов, которые предлагали перевести на криптокошелек. Настоящей целью, по данным СБУ, было добиться увольнения генерала.

Все контакты и угрозы были зафиксированы, так как Виктор Доровский сразу передал информацию подразделениям внутренней безопасности СБУ.

Ведомство заявило, что российская спецслужба пытается «втемную» использовать украинские СМИ для проведения своей ИПСО и призывает медиа тщательно проверять информацию и ее источники перед публикацией, чтобы «не распространять российские нарративы».