Ключевые моменты:

Военнослужащего теробороны признали виновным в убийстве по неосторожности.

Трагедия произошла в условиях хаоса и тревоги первых дней полномасштабного вторжения.

Суд назначил наказание — пять лет лишения свободы.

Приговор по делу о расстреле на КПП «Кучурган»

Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор по делу о гибели группы граждан Азербайджана на пункте пропуска «Кучурган» в феврале 2022 года. Виновным признан боец местной теробороны Валерий Пронько — его осудили за убийство по неосторожности, сообщает Думская.

Трагедия произошла поздно вечером 26 февраля 2022 года, на третий день полномасштабного вторжения РФ. В регионе действовали комендантский час и светомаскировка, а правоохранители получали сообщения о возможных диверсионных группах.

Пятеро граждан Азербайджана, которые жили в Украине, на автомобиле направлялись в Молдову. Около 23:10 они прибыли к пункту пропуска «Кучурган». В это же время туда прибыло подкрепление теробороны и полиции для проверки информации о подозрительных лицах — в те дни на границе действительно задерживали диверсантов.

Когда пограничники потребовали предъявить документы, люди неожиданно побежали в сторону молдавской границы. Валерий Пронько воспринял это как признак угрозы. Он получил автомат всего за несколько часов до инцидента, ранее не служил в армии и не имел боевого опыта.

Солдат открыл огонь, утверждая, что стрелял под ноги, чтобы остановить бегущих. В результате трое человек скончались на месте, а один — позже скончался в больнице. Еще один получил тяжелое ранение и выжил.

Изначально следствие обвиняло бойца в умышленном убийстве, что грозило пожизненным сроком. Однако суд переквалифицировал дело на убийство по неосторожности. Было учтено, что подсудимый не проходил необходимый инструктаж, не понимал особенностей стрельбы очередями, а выстрелы пришлись в нижнюю часть тела.

Суд отметил, что трагедия стала следствием паники, хаоса и страха перед диверсантами в первые дни войны, а не умышленного преступления. В итоге Валерию Пронько назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

