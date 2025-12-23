Ключевые моменты:

Европейская карта 1737 года демонстрирует, что юг современной Украины и Крым в XVIII веке не входили в состав Российской империи.

На карте границы Российской империи проходят далеко к северу от Чёрного моря, а подлинность документа официально подтверждена Музеем книги и книгопечатания Украины.

Исторический артефакт — доказательство того, что юг Украины формировался казаками и народами Османского государства и Крымского ханства.

За пределами Российской империи

На ней чётко видно: весь юг Украины и Крым — за пределами Российской империи. Границы империи заканчиваются далеко на севере от Чёрного моря. Ни Одессы, ни Херсона, ни Николаева, ни Крыма. Ноль.

Сегодня эта карта хранится в одесском музее-кофейне «Старая Одесса». Её подлинность официально подтвердил Музей книги и книгопечатания Украины в 2018 году. Это не «фальшивка» и не советская агитка — это европейская карта, созданная в Европе для Европы, когда ещё никто и не думал о «Новороссии».

Основатель музея-кофейни Пётр Манелис показывает карту и говорит:

— Посмотрите сами. Вот границы Российской империи 1737 года. Очень-очень далеко от нашего Причерноморья. Ни Крым, ни Одесса, ни Херсон, ни Николаев — ничто из этого даже близко не входило в состав империи. И русских здесь до конца XVIII века не было. Это была ханская Украина — казаки с семьями, хлеборобы, охотники, рыбаки. Это было Крымское ханство и часть Османской империи. Москва к этим землям не имела никакого отношения! А теперь слушайте внимательно, что нам годами втирают: что эти земли «исконно русские». Путин стоит перед камерами и врёт в глаза всему миру, что «Новороссия всегда была русской». Врёт! И они врали всегда. Убивали, разрушали, переименовывали, присваивали чужую историю, чужую славу, чужие города и чужую кровь — и называли это «своим».

Пощёчина всей их лживой машине

Как рассказывает господин Манелис, эта карта — как пощёчина всей их лживой машине. Это доказательство того, что юг Украины строили казаки, греки, немцы, болгары, молдаване, евреи, армяне — все, кроме московитов. И только когда Екатерина разрушила Запорожскую Сечь, разгромила ханство и утопила в крови последнее казацкое сопротивление, сюда пришли имперские солдаты и начали писать свою «историю» на нашей земле.

Поэтому когда сегодня нам снова рассказывают про «историческую справедливость» и «возвращение исконных земель», я просто показываю эту карту и спрашиваю: а где тут ваша «исконность»? Где ваши города до 1770-х? Где ваши сёла, церкви, кладбища? Их нет. Потому что их никогда и не было.

Господин Манелис на мгновение замолкает, затем достаёт с полки ещё один экспонат — старинный бронзовый каламарь (чернильницу), которую казаки когда-то брали в походы. На крышке выгравировано: «Вера — Богу. Верность — земле».

Он осторожно кладёт каламарь прямо на карту — на то место, где когда-то было Дикое Поле, а ныне — наша Одесская область.

— Вот, — тихо говорит он, — ещё одно доказательство. Вера — Богу. Верность — земле. Не царю, не империи, не «матушке-России». Земле. Нашей земле. И пока мы помним это — никакая ложь нас не одолеет…

