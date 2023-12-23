Одесские голубцы стали частью культурного наследия Украины

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь» со ссылкой на Одесский областной Центр украинской культуры.

«В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины от Одесщины вписан элемент «Приготовление украинского традиционного блюда «Голубцы». Культура приготовления и потребления голубцов»

– сообщается на странице Центра в Facebook.

Голубцы – одно из основных блюд местной кухни Одесщины

Голубцы готовят на всей территории области – начиная с севера и до крайнего юга. Знания, умения и практики приготовления и употребления голубцов широко распространены среди как украинцев, так и национальных общин – болгар, молдован, гагаузов и других народов, проживающих в области.

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Интересно, что голубцы для Одесщины – это не только «конвертик» из капусты: это поразительное разнообразие ингредиентов и способов подачи и приготовления, отмечают в Центре украинской культуры.

Так, на севере Одесщины – на Кодымщине, во время приготовления голубцов на свадьбу, хозяйки группировались и садились по кругу, по общему труду пели народные и обрядовые песни и «крутили» голубцы до 10 горшков по 8-10 литров (на большое количество гостей).

Стоит отметить, что подача голубцов в Кодымском районе на праздниках тесно переплетена с традицией клезмерской музыки. Так, когда на свадьбе «старосте» подавали горячие голубцы, клезмеры играли особый фрейлик. А в селе Глубок свои традиции приготовления: хозяйки к начинке добавляют три вида мяса, а тушат голубцы обязательно в томатном соке домашнего приготовления.

Уже на юге Одесской области (Бессарабия), в селе Орловка, голубцы называются «сармале» (от турецкого «sarmale», то есть «обматывать»). Готовят их преимущественно из свежих листьев винограда, которые ошпаривают в кипятке с солью, чтобы они стали мягкими и пригодными к закручиванию. Начинку готовят из риса, свиного фарша, куда добавляют лук, морковь, зелень и тушат в котле на слабом огне.

А в болгарском селе Городне голубцы называются «гушки». Это также пропаренные листья винограда, но начинка состоит из риса или булгура, готовят их с добавлением определенных трав: укропа, петрушки, мяты.

Уже сотни лет традиционно это второе блюдо, которое подается в будние дни, во время поста, а также является обязательной составляющей праздничного стола и ритуальных обедов. Почти у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления, который переходил по наследству из века в век от старшего поколения к младшему.

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