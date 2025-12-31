Ключевые моменты:

Электротранспорт в Одессе остановлен из-за дефицита электроэнергии.

Привлекают дополнительные автобусы, особенно на социальных маршрутах.

Компенсация перевозчикам по льготникам.

Главные социальные маршруты.

Готовят вывести на линии дополнительные автобусы

Из-за нехватки электроэнергии в Одессе приостановлено движение трамваев и троллейбусов. В настоящее время городские власти совместно с перевозчиками хотят добавить больше автобусов, особенно на социально важных маршрутах. Ведь дефицит электричества существенно усложнил передвижение, прежде всего для 22 льготных категорий пассажиров, пользующихся бесплатным проездом.

Стоит отметить, что одесские власти рассматривают компенсацию бизнеса за перевозку льготников. Кроме того, ожидается подкрепление из других регионов — дополнительные автобусы приедут, чтобы облегчить погрузку на местные линии.

Актуальные социальные маршруты автобусов

В Одессе продолжают курсировать социальные автобусы. Основные маршруты:

Железнодорожный вокзал — ул. 28 Бригады (интервал: 12–15 минут)

ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная

ул. Тираспольское шоссе (Два Столба) — ул. Дегтярная (интервал: 60 минут)

ул. Инглезе — Железнодорожный вокзал.

Дополнительные автобусы на трамвайных и троллейбусных маршрутах:

По маршруту трамвая №5 — обеспечена работа двух автобусов №5тр на участке от Железнодорожного Вокзала до Аркадии (через Французский бульвар) и обратно. Интервал движения – 30 минут.

По маршруту трамвая № 18 — обеспечена работа автобуса № 18к на участке «11 в. Большого Фонтана — 16 в. Большого Фонтана». Интервал движения – 60 минут.

По маршруту трамвая №20 обеспечена работа одного автобуса. Интервал движения – 60 минут.

По маршруту троллейбуса № 8 — обеспечена работа автобусов маршрута № 208 на участке «Железнодорожный Вокзал — Суперфосфатный завод». Интервал движения – 15-20 минут.

По маршруту троллейбуса № 3 — обеспечена работа автобусов маршрута № 233 на участке «Залог I — парк им. Шевченко». Интервал движения – 10-15 минут.

