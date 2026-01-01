Ключевые моменты:

Почти 40% общественного транспорта Одессы не работает из-за отключений света.

Громады Украины передают городу около 40 автобусов.

Часть транспорта уже едет в Одессу, остальные прибудут в ближайшие дни.

Помощь Одессе от громад Украины

Одесса получила поддержку от громад со всей Украины из-за сложной ситуации с электроснабжением, которая возникла после массированных российских обстрелов. Проблемы со светом напрямую повлияли на работу общественного транспорта, так как почти 40% маршрутов обслуживает электротранспорт, который сейчас не может выходить на линии.

Чтобы обеспечить пассажирские перевозки, громады из других регионов решили временно передать Одессе автобусы.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, помощь оказывают Львовская, Кропивницкая, Николаевская, Житомирская, Мариупольская, Винницкая и Белоцерковская громады.

Всего в Одессу прибудут около 40 автобусов: Львовская и Кропивницкая громады предоставляют по 10 автобусов, Николаевская и Житомирская — по 5, Мариупольская и Винницкая — по 3. К поддержке также присоединилась Белоцерковская громада.

Автобусы передаются временно — на период устранения последствий проблем с электроснабжением. Часть транспорта уже направляется в Одессу, остальные прибудут в ближайшие дни.

Напомним, с 15 декабря электротранспорт в Одессе остается в депо из-за обесточенных линий после масштабных ударов по энергетической инфраструктуре. Пока что основную нагрузку на перевозки берут на себя социальные автобусы.

