Ключевые моменты:

В Одессе стартовала работа добровольческого формирования громады «Одесса».

Участники имеют боевой опыт и уже успешно защитили свой участок.

Добровольческое формирование Одессы начало работу

В Одессе официально приступило к работе новое добровольческое формирование территориальной громады «Одесса».

По словам руководителя Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, добровольцы уже заступили на первое дежурство. У многих из них есть боевой опыт, и в первую же ночь подразделение успешно выполнило поставленные задачи на своем участке.

Он поблагодарил их за готовность защищать город и отметил важность этого шага для безопасности региона.

Напомним, в ноябре 2025 года Одесский горсовет официально принял решение о создании добровольческого формирования Одесской городской территориальной громады № 1.

Ранее исполком Одесского горсовета принял решение о ликвидации «Муниципальной варты», где работали ветераны. Это связано с прекращением финансирования из городского бюджета по решению главы ГВА Сергея Лысака.

