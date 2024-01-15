Американська газета назвала вареники «руськими пирогами»: чи є тут «зрада»

«Руські пироги» зовсім не російські

«За цим рецептом руські пироги з начинкою з картоплі та сиру можна приготувати з продуктів, які є на кухні»,

– сказано у тексті повідомлення на сторінці The New York Times у Facebook.

Водночас, деяких користувачів обурило, що українські вареники назвали руськими:

«Це українські вареники і це не руські пироги. Так само, як і з борщем – цілком українською стравою; «Продовжуйте, і Бургер скоро теж буде «руським»; «Пироги – це польська страва. А на фото це українські вареники. Обидва абсолютно не руськi! І, до речі, NYT це не перший раз, коли ви робите цю помилку. Можливо, вам краще підтвердити інформацію, яку ви публікуєте?»

– написали у коментарях обурені українці.

Не залишився осторонь і відомий український ресторатор і кулінарний експерт Євген Клопотенко.

«”Руські пироги” походить від слова Русь (Київська Русь – сучасна Україна). Тож їхнє ім’я підходить. Це українська національна страва. Але інша справа назва «росія», тому що вони її взяли від слова русь, тому вкрали в українців (як і багато іншого вкрали, це їхня національна традиція)»,

– написав Клопотенко.

Тривогу забили даремно?

Але чи все так жахливо насправді? І невже справді автора американського видання підкупила росія, щоби показати, що вареники нібито російська страва?

Слід зазначити, що на сполох забили, навіть не прочитавши статтю. У той час як мова йде не про російську, а про польську страву під назву «пироги російські», про яку навіть є стаття в українській Вікіпедії.

«Пироги руські (пол. pierogi ruskie), галицькі вареники – назва вареників, популярна в Польщі та Західній Україні, назва та страва походить з регіону Червоної Русі (Східна Галичина). Руські пироги також відомі у Словаччині під назвою bryndzové pirohy»,

– сказано у цій статті.

А висновок із цієї історії такий: не варто бачити «зраду» там, де її найчастіше немає.

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