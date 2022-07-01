Новости Одессы и Одесской области

Борщ – наш: украинский борщ стал мировым наследием

Борщ – наш: украинский борщ стал мировым наследием

1 июля ЮНЕСКО внесла украинский борщ в Список нематериального культурного наследия. Соответствующее решение было принято на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.
Об этом сообщил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Почему такая новость важна для нас именно сейчас? На самом деле, работа по предоставлению этого статуса для всемирно известного блюда шла уже несколько лет.

Кот-патриот

Дело в том, что россия развернула настоящую войну за борщ. Так, в англоязычных меню российских ресторанов это блюдо называли «русским супом».

В апреле 2021 года на платформе Google Arts & Culture, вышла статья, которую написали при поддержке Федерального агентства россии по туризму, где борщ внесли в десятку лучших блюд русской кухни. А в 2020 году российский МИД в Twitter написал: «Вечная классика, #борщ – одна из самых известных и любимых российских #блюд и символ национальной кухни».

Недавно глава российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что борщ это символ украинского «экстремизма и национализма». Так что защитить блюдо от посягательств соседней страны стало делом чести для наших историков и поваров.

Так, в Украине были созданы инициативы, которые популяризировали борщ и изучали его место в культуре. Известные шефы находили и воспроизводили старинные техники приготовления борща. А в июле прошлого года борщ даже запустили в стратосферу.

«Одесская жизнь» также не осталась в стороне от этого процесса. В прошлом году наше издание провело конкурс «Борща охота», где читатели выбирали лучшие рецепты борща среди присланных к нам вариантов из разных уголков Украины. С победителями конкурса и другими рецептами вы можете ознакомиться здесь.

Почитать о том, каким был и каким стал одесский борщ, можно здесь.

Также мы раскрыли рецепт любимого борща Тараса Шевченко с карасями.

Фото с сайта «Одесская жизнь», мурал проекта LBWC-18

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить