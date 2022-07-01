Борщ – наш: украинский борщ стал мировым наследием

1 июля ЮНЕСКО внесла украинский борщ в Список нематериального культурного наследия. Соответствующее решение было принято на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Об этом сообщил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Почему такая новость важна для нас именно сейчас? На самом деле, работа по предоставлению этого статуса для всемирно известного блюда шла уже несколько лет.

Дело в том, что россия развернула настоящую войну за борщ. Так, в англоязычных меню российских ресторанов это блюдо называли «русским супом».

В апреле 2021 года на платформе Google Arts & Culture, вышла статья, которую написали при поддержке Федерального агентства россии по туризму, где борщ внесли в десятку лучших блюд русской кухни. А в 2020 году российский МИД в Twitter написал: «Вечная классика, #борщ – одна из самых известных и любимых российских #блюд и символ национальной кухни».

Недавно глава российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что борщ это символ украинского «экстремизма и национализма». Так что защитить блюдо от посягательств соседней страны стало делом чести для наших историков и поваров.

Так, в Украине были созданы инициативы, которые популяризировали борщ и изучали его место в культуре. Известные шефы находили и воспроизводили старинные техники приготовления борща. А в июле прошлого года борщ даже запустили в стратосферу.

«Одесская жизнь» также не осталась в стороне от этого процесса. В прошлом году наше издание провело конкурс «Борща охота», где читатели выбирали лучшие рецепты борща среди присланных к нам вариантов из разных уголков Украины. С победителями конкурса и другими рецептами вы можете ознакомиться здесь.

Почитать о том, каким был и каким стал одесский борщ, можно здесь.

Также мы раскрыли рецепт любимого борща Тараса Шевченко с карасями.

Фото с сайта «Одесская жизнь», мурал проекта LBWC-18