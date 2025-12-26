Ключевые моменты:
В преддверии Нового года на одесском Привозе ощущается зимняя атмосфера: холодная погода, сезонный спрос и традиционный рыночный юмор.
Овощи на Привозе продают в среднем по 20–80 грн за килограмм, фрукты — от 30 до 230 грн в зависимости от вида и качества.
Цены на мясо колеблются от 130 до 300 грн за килограмм, рыба стоит в пределах 50–250 грн, яйца — 65–100 грн за десяток.
Самыми дорогими позициями перед праздниками остаются чеснок, брынза, сало и ягоды, тогда как базовые продукты для новогоднего стола доступны в широком ценовом диапазоне.
На улице холодно — на Привозе тоже
На Привозе мужчина долго приценивается к огурцам — щупает почти каждый, словно выбирает судьбу.
Продавщица уже не выдерживает.
— А почему они такие холодные?
— Потому что на улице холодно, — отвечает она. — Купите, домой принесёте — они согреются.
— И что, станут мягкими, как вата?
Продавщица пожимает плечами:
— Да нет. Станут тёплыми… А если ещё раз пощупаете — придётся брать все, которые вы уже успели согреть.
А что же с ценами на «прохладные» продукты?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель ― 25–40 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 25–80 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 20–45 грн;
- огурцы — 25–55 грн;
- сладкий перец — 30–70 грн;
- баклажаны — 30–70 грн;
- капуста ― 25–45 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень пучками — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград ― 50–100 грн;
- хурма ― 90–180 грн;
- апельсины ― 50–120 грн;
- мандарины ― 35–120 грн;
- клубника ― 180–220 грн;
- сливы ― 25–60 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 65–100 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина–телятина:
- задняя часть — 250–290 грн;
- телячья шея — 200–220 грн;
- рёбра — 130–170 грн;
- антрекот — 180–220 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200–240 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–260 грн;
- рёбра — 210–230 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–260 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
