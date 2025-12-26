Ключевые моменты:

В преддверии Нового года на одесском Привозе ощущается зимняя атмосфера: холодная погода, сезонный спрос и традиционный рыночный юмор.

Овощи на Привозе продают в среднем по 20–80 грн за килограмм, фрукты — от 30 до 230 грн в зависимости от вида и качества.

Цены на мясо колеблются от 130 до 300 грн за килограмм, рыба стоит в пределах 50–250 грн, яйца — 65–100 грн за десяток.

Самыми дорогими позициями перед праздниками остаются чеснок, брынза, сало и ягоды, тогда как базовые продукты для новогоднего стола доступны в широком ценовом диапазоне.

На улице холодно — на Привозе тоже

На Привозе мужчина долго приценивается к огурцам — щупает почти каждый, словно выбирает судьбу.

Продавщица уже не выдерживает.

— А почему они такие холодные?

— Потому что на улице холодно, — отвечает она. — Купите, домой принесёте — они согреются.

— И что, станут мягкими, как вата?

Продавщица пожимает плечами:

— Да нет. Станут тёплыми… А если ещё раз пощупаете — придётся брать все, которые вы уже успели согреть.

А что же с ценами на «прохладные» продукты?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель ― 25–40 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 25–80 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 20–45 грн;

огурцы — 25–55 грн;

сладкий перец — 30–70 грн;

баклажаны — 30–70 грн;

капуста ― 25–45 грн;

чеснок — 120–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень пучками — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград ― 50–100 грн;

хурма ― 90–180 грн;

апельсины ― 50–120 грн;

мандарины ― 35–120 грн;

клубника ― 180–220 грн;

сливы ― 25–60 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 65–100 грн;

брынза — 200–270 грн;

сыр — 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина–телятина:

задняя часть — 250–290 грн;

телячья шея — 200–220 грн;

рёбра — 130–170 грн;

антрекот — 180–220 грн;

Свинина:

задняя часть — 200–240 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 220–260 грн;

рёбра — 210–230 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–260 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

Читайте также и сравнивайте: Прогулка по декабрьскому Привозу: шутки, цены, атмосфера (фоторепортаж)

Фото автора