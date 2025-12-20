Ключевые моменты:

  • Рени сегодня: массовой паники нет, но жители делают запасы продуктов.
  • В магазинах раскупили крупы и молочную продукцию.
  • Но жизнь в городе не остановилась: сегодня здесь проходят праздник и ярмарка.
  • Восстановлено транспортное сообщение с Одессой.

Сегодня, 20 декабря, бабушка Оля из Рени настояла, чтобы сын отвёз её в супермаркет. Там она набрала полную тележку продуктов – десять литров подсолнечного масла, две большие пачки стирального порошка, а также разнообразные крупы, соль, спички и т. д. Потратила почти всю пенсию – советская школа!

Баба Оля такая не одна – на полках магазинов по состоянию на сегодня почти нет круп, разобрали молочку. Но остальные продукты есть в достаточном количестве.

Пустые полки в магазине Рени
В первую очередь ренийцы скупили почти все крупы

А пока взрослые делают запасы, в парке Победы, возле главной ёлки города, собирается молодежь и взрослые с детьми – сегодня в городе праздник. Предприниматели привезли вкусности, ароматный чай и согревающий глинтвейн.

Молодёжь собирается на праздник. Рени, 20 декабря 2025
Молодежь собирается на праздник

Читайте также: Рени, когда нет света: необычные занятия, которыми занимаются жители города

Горожане собираются на ярмарку и ожидают открытия традиционного фестиваля зимних обрядов Florile dalbe-2025. Детей ждут конкурсы, подвижные игры и, конечно же, призы.

Приятная новость – сегодня из Рени выехала первая маршрутка на Одессу.

Измаильский перевозчик также сегодня открыл новый маршрут Измаил – Киев через Кишинев.

Итак, жизнь продолжается!

Фото авторки

Гриша Мельниченко
Гриша Мельниченко
15 минут назад

Пёс знает что… так мы далеко не уедем.

0
Ответить

