- Рени сегодня: массовой паники нет, но жители делают запасы продуктов.
- В магазинах раскупили крупы и молочную продукцию.
- Но жизнь в городе не остановилась: сегодня здесь проходят праздник и ярмарка.
- Восстановлено транспортное сообщение с Одессой.
Сегодня, 20 декабря, бабушка Оля из Рени настояла, чтобы сын отвёз её в супермаркет. Там она набрала полную тележку продуктов – десять литров подсолнечного масла, две большие пачки стирального порошка, а также разнообразные крупы, соль, спички и т. д. Потратила почти всю пенсию – советская школа!
Баба Оля такая не одна – на полках магазинов по состоянию на сегодня почти нет круп, разобрали молочку. Но остальные продукты есть в достаточном количестве.
А пока взрослые делают запасы, в парке Победы, возле главной ёлки города, собирается молодежь и взрослые с детьми – сегодня в городе праздник. Предприниматели привезли вкусности, ароматный чай и согревающий глинтвейн.
Горожане собираются на ярмарку и ожидают открытия традиционного фестиваля зимних обрядов Florile dalbe-2025. Детей ждут конкурсы, подвижные игры и, конечно же, призы.
Приятная новость – сегодня из Рени выехала первая маршрутка на Одессу.
Измаильский перевозчик также сегодня открыл новый маршрут Измаил – Киев через Кишинев.
Итак, жизнь продолжается!
Фото авторки
