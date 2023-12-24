Почему украинцам советуют забыть о традиционном новогоднем оливье

В то же время уже не первый год накануне новогодних праздников соцсети взрываются жаркими спорами о том, стоит ли украинцам придерживаться советских традиций, в числе которых оказались и традиционные новогодние блюда «родом из СССР», такие как «шуба» и пресловутый оливье. А с началом полномасштабного вторжения проблема еще более обострилась: дошло даже до того, что некоторые, особенно радикально настроенные пользователи даже умудрились приравнять приготовление оливье к прослушиванию российской музыки. Но сегодня речь пойдет не о них.

Не остался в стороне от кулинарных споров и известный украинский шеф-повар, ресторатор и общественный активист, популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко. Интересными мыслями он поделился на страницах издания «Новое время».

Приводим текст этой статьи полностью.

Право быть украинцами – это то, что все мы сегодня отстаиваем. Не только в том, как живем, говорим, думаем, но и в том, что едим. И накануне новогодних праздников я чувствую непреодолимое желание и даже обязанность напомнить вам, что такое настоящая украинская еда и какая история стоит за ней.

Ребенком я и сам не осознавал происхождения и корни блюд, которые видел перед собой на праздничном столе. И каждый Новый год возвращался в свой персональный Советский Союз. В свой уютный новогодний ад, наполненный оливье, селедкой под шубой, мимозой, жареной рыбой и шпротами. Всем тем, что вызывало ненависть и ностальгию одновременно. Испытывали ли вы что-то подобное? Я убежден, что да.

Это произошло, потому что Советский Союз дерзко похитил нашу аутентичную еду и подменил ее своей. Сначала советская власть создала дефицит. А потом на полках магазинов по всему СССР появился одинаковый для всех проднабор. И добавьте к этому еще отсутствие какой-либо информации о настоящей украинской культуре. Так мы получили бессознательное увлечение советскими блюдами и абсолютное непонимание того, что мы как нация – совсем другие.

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Оливье, шуба, мимоза, крабовый салат, мясо по-французски и московская колбаса – это не вкус праздника, как нам рассказывали советские фильмы. На самом деле это вкус дефицита и серого прошлого, в котором надо было простоять очередь, чтобы купить бутылку молока. Прошлого, когда тебя лишают права выбора, начиная с продуктовой полки. Прошлого, где дешевый майонез стал символом семейного уюта. Просто, ради любопытства, погуглите историю каждого блюда, которое привыкли готовить на Рождество или на Новый год. А потом подумайте, хотите ли вы, чтобы именно эта история сопровождала вас дальше.

Лично для меня советский праздничный стол – это худшее проявление еды, которое только может существовать в целом мире. Это как выйти из тюрьмы, но продолжить питаться тюремной баландой.

Вам может показаться, что я пытаюсь сломать ваши традиции. Что посягаю на святое. Вовсе нет! Я лишь стремлюсь показать привычное под новым углом. Чтобы вы спросили себя: «Почему я это делаю?» И дали сознательный и честный ответ. Если вам действительно вкусно, то пожалуйста. Но если это только привычка, то от нее можно избавиться. Ведь жить подлинностью гораздо приятнее.

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Но изменения на новогоднем столе вовсе не означают, что мы должны менять традицию встречаться с друзьями, быть вместе, общаться, поддерживать друг друга, шутить и плакать. Нам только нужно сделать эту традицию действительно своей. А что такое свое? Это то, что нам нравится, и то, что создано нами. Да, отойти от привычек сложно. Поэтому для начала я предлагаю немного обмануть мозг и прокачать старые рецепты. Сделать все как бы привычное, но в то же время совершенно новое.

Например, оливье. Если вам нравится это блюдо, то, пожалуйста, майонез сделайте самостоятельно, овощи запеките, а вместо колбасы добавьте мясо. Назовите этот салат «немецким», и вы уже оторветесь от советской традиции. Любимый всеми крабовый салат можно также улучшить. Просто выбросьте из него крабовые палочки и замените их на курицу или говядину. Вкус похож, но смысл совершенно другой. А еще так будет качественнее, вкуснее и с уважением к себе.

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Ананас, который мы привыкли ставить посреди стола, предлагаю заменить на дидух. А к сервировке праздничного стола добавить глиняной посуды и свечей, изготовленных из пчелиного воска. Казалось бы, это мелочи, но именно они транслируют украинскую культуру и показывают, что мы другие. Это дает нам право на будущее. И возможность называться действительно украинцами, которые прошли не один круг ада и репрессий, чтобы вернуться к себе настоящим.

Мы уже научились идентифицировать свое и враждебное. Мы начали лелеять собственную идентичность. Мы попрощались с мифом, что Рождество нужно праздновать 7 января, и пришли к тому, что было заложено в нашем ДНК с самого начала. Мы стали частью цивилизованного мира, а не частью Советского Союза. И моя большая мечта, чтобы мы также начали менять пищу на наших столах.

Давайте покажем всему миру, а в первую очередь сами себе, что мы достойны жить в этой стране. И тогда, когда мы победим, нам не будет стыдно за то, что мы снова возвращаемся к ужасному и пресному прошлому. Давайте начнем восстанавливать и создавать свои блюда. Потому что наши предки оставили нам мощное наследие. Оно где-то там, спрятанное в сундуке под кодовым замком. Первое слово в этом коде «Украина». Далее следуют «язык» и «еда». И как только мы откроем замок, получим невероятную силу, которой нас хотели лишить. Поэтому ешьте украинское. Ешьте вкусно. И обязательно ешьте вместе.

С наступающими праздниками!

Вместо послесловия

Конечно, готовить или не готовить (есть/не есть) на Новый год салат оливье каждый для себя решает сам. Равно как и в какой день лучше праздновать Рождество. Но при этом мы не можем не напомнить об интересном кулинарном расследовании, которое провела ранее «Одесская жизнь». О нем вы можете узнать, прочитав нашу статью: