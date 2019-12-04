fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Число пострадавших при пожаре на Троицкой возросло до 20 человек

Число пострадавших при пожаре на Троицкой возросло до 20 человек

При пожаре в одесском колледже погибла одна женщина, пострадало 20 человек, в том числе 9 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Пострадавшие госпитализированы в больницы №1, 9, 11 и областную детскую больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

При этом все лечебные заведения приведены в состояние повышенной готовности.

 

Напомним, пожар начался утром на третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкая, 25.  Площадь возгорания составила 2000 м кв. Эвакуировали около 40 человек. К тушению пожара привлекли 70 человек личного состава ГС ЧС и 18 единиц техники. 

Погибшая – преподаватель колледжа 1976 года рождения.

На улице Пушкинской движение перекрыли для проезда пожарных машин. Схемы маршрутов городского транспорта были изменены.

Фото: Артем Виноградов

Видео: Одесский горсовет

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить