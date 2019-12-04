Число пострадавших при пожаре на Троицкой возросло до 20 человек

При пожаре в одесском колледже погибла одна женщина, пострадало 20 человек, в том числе 9 несовершеннолетних.

Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Пострадавшие госпитализированы в больницы №1, 9, 11 и областную детскую больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

При этом все лечебные заведения приведены в состояние повышенной готовности.

Напомним, пожар начался утром на третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкая, 25. Площадь возгорания составила 2000 м кв. Эвакуировали около 40 человек. К тушению пожара привлекли 70 человек личного состава ГС ЧС и 18 единиц техники.

Погибшая – преподаватель колледжа 1976 года рождения.

На улице Пушкинской движение перекрыли для проезда пожарных машин. Схемы маршрутов городского транспорта были изменены.

Фото: Артем Виноградов

Видео: Одесский горсовет

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