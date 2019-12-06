Одесситы сдали уже более 60 литров крови в помощь пострадавшим при пожаре

В четверг, 6 декабря, в Одесскую областной центр переливания крови пришло более 250 желающих стать донорами для пострадавших от пожара учеников, учителей и спасателей. Уже собрано более 62 литров крови.

Об этом сообщил корреспондент «Одесской жизни», побывав на станции переливания в Бисквитном переулке, 2.

Как мы уже сообщали, большие очереди доноров тянулись по всему коридору, а мест для парковки рядом со зданием не хватало.

Вчера станция работала до 15:00 и смогла принять 139 человек – а это приблизительно 62 литра крови. Сегодня ожидают наплыв не меньше по числу, так как ещё более ста доноров не смогли сдать кровь и пообещали прийти на следующий день.

Откликнулись городские колледжи, училища, институты, военные части и ученики колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где и произошел пожар.

«Мы очень всем благодарны всем откликнувшимся. Приятно видеть, что люди, по своей воле, не принудительно решили помочь – сдать кровь – причем очень настырно хотели сдать. Приходилось часто объяснять, что такое количество за раз не можем принять – ведь это целый процесс, анализы, обследование и так далее. Но, знаете, мы за то, чтобы доноры были более постоянными. Сейчас, понятно, случилась большая трагедия, и люди, узнав, пришли к нам, но переливания крови должны быть регулярными», – рассказал корреспонденту «Одесской жизни» главный врач Одесского областного центра переливания крови Михаил Бартко.

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