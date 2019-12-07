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Новости Одессы и Одесской области

Жертв пожара в Одессе уже 8: найдены тела тела еще двух погибших, в больнице умер спасатель (обновлено)

Жертв пожара в Одессе уже 8: найдены тела тела еще двух погибших, в больнице умер спасатель (обновлено)

Спасатели нашли под завалами здания на Троицкой еще два тела погибших.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Одесской области.

Сейчас их осматривает судебно-медицинский эксперт. Устанавливаются личности погибших.

7 декабря в больнице умер спасатель 1976 года рождения. Он был госпитализирован 4 декабря. Скончался от травм, полученных во время тушения пожара.

Как сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, погиб спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась.

“Это уже восьмой погибший в этой ужасной трагедии. Я выражаю соболезнования близким и разделяю эту боль. Тяжелый день для Одесской области”, – написал Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Сейчас спасатели ищут под завалами еще 8 человек. Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже на площади 530 м2. Подразделения ГС ЧС проводят поисково-спасательные работы. К ним привлекли 231 человек.

Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

В результате пожара пострадал 31 человек (в больницах остается 16 человек, 6 декабря выписано 9 человек).

Фото: ГС ЧС

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