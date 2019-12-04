Как выглядел дом Асвадурова до трагического пожара

Огромное здание доходного дома Асвадурова возвели в 1914 году на перекрестке улиц Пушкинской и Троицкой. Он стал одной из последних значимых построек дореволюционной Одессы.

Архитекторы – Л. М. Чернигов, Я. С. Гольденберг. Сейчас это памятник истории и архитектуры местного значения.

Сираган Исаакович Асвадуров – одесский купец 1-й гильдии, глава фирмы «С. И. Асвадуров и Ко», промышленник 3-го разряда, был потомственным почетным гражданином города.

Дом предназначался для жизни весьма состоятельных слоев населения: площадь некоторых квартир доходила до 170 метров и техническое оснащение здания было выполнено по последнему слову времен постройки. Здание было оборудовано лифтами, санузлами и электрическим освещением.

Предусматривавшиеся в доме конторские помещения никогда не пустовали.

Сразу же после строительства здесь разместилось частное женское училище, здесь же находилось профессиональное общество конторщиков и бухгалтеров, пункт общества взаимопомощи акушерок, прокат велосипедов, швейных машин и граммофонов,

По состоянию на 1914 год по этому адресу находилась читальня общества учителей-евреев, редакция журнала «Торговый мир», пекарня, страховое общество.

В послереволюционное время дом постепенно утрачивал свои жилые функции: в помещениях бывших квартир размещались конторы различных городских организаций.

Список организаций, квартировавших здесь в советские времена, не менее солиден. В 20-е годы по этому адресу находился губотдел Всероссийского союза работников полиграфического производства, трудовая школа, курсы по подготовке типографских работников.

В послевоенное время список организаций, расположенных здесь пополнился детскими яслями, районной прокуратурой, бюро технической инвентаризации. Позже здесь находился горисполком.

Ко второй половине XX в. дом практически полностью стал административным и сохранял эти функции по сей день.

Здание является одной из крупнейших по габаритам построек дореволюционной Одессы.

Корреспондент “Одесской жизни” летом 2019 года побывала в доме Асвадурова и сделала несколько фотографий внутри здания.

Напомним, 4 декабря в здании дома Асвадурова начался пожар. Пламя возникло в помещениях Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже.

При пожаре погибла преподаватель колледжа, пострадало 20 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Площадь возгорания составила 4000 м кв. Эвакуировали около 40 человек. К тушению пожара привлекли 70 человек личного состава ГС ЧС и 18 единиц техники.

На улице Пушкинской движение перекрыли для проезда пожарных машин. Схемы маршрутов городского транспорта были изменены.

По материалам сайта Архитектура Одессы

Фото: Юлия Сущенко, archodessa.com

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