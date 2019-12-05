Перекриттів між поверхами немає: як виглядає згоріла будівля на Троїцькій (фото)

В даний час каркас згорілої будівлі знаходиться в задовільному стані, однак всі внутрішні стіни можуть обвалитися.

Кореспондент «Думської» за допомогою дрона зняв, як виглядають верхні поверхи і дах будівлі на Троїцькій.

Велика частина даху вигоріла, подекуди немає перекриттів між поверхами.

Згоріла будівля на Троїцькій. Згоріла будівля на Троїцькій. Згоріла будівля на Троїцькій. Згоріла будівля на Троїцькій.

Через вікна в одному з спорожнілих приміщень видно електрообігрівач – ймовірно, опалення було мало, і доводилося грітися таким способом.

Згоріла будівля на Троїцькій. Згоріла будівля на Троїцькій. Згоріла будівля на Троїцькій.

В даний час каркас згорілої будівлі знаходиться в задовільному стані, однак всі внутрішні стіни можуть обвалитися.

Фото: Думська

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