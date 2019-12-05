fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Перекриттів між поверхами немає: як виглядає згоріла будівля на Троїцькій (фото)

Перекриттів між поверхами немає: як виглядає згоріла будівля на Троїцькій (фото)

В даний час каркас згорілої будівлі знаходиться в задовільному стані, однак всі внутрішні стіни можуть обвалитися.

Кореспондент «Думської» за допомогою дрона зняв, як виглядають верхні поверхи і дах будівлі на Троїцькій.

Велика частина даху вигоріла, подекуди немає перекриттів між поверхами.

Згоріла будівля на Троїцькій.
Згоріла будівля на Троїцькій.
Згоріла будівля на Троїцькій.
Згоріла будівля на Троїцькій.

Через вікна в одному з спорожнілих приміщень видно електрообігрівач – ймовірно, опалення було мало, і доводилося грітися таким способом.

Згоріла будівля на Троїцькій.
Згоріла будівля на Троїцькій.
Згоріла будівля на Троїцькій.

В даний час каркас згорілої будівлі знаходиться в задовільному стані, однак всі внутрішні стіни можуть обвалитися.

Фото: Думська

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить