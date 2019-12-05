Перекриттів між поверхами немає: як виглядає згоріла будівля на Троїцькій (фото)

В даний час каркас згорілої будівлі знаходиться в задовільному стані, однак всі внутрішні стіни можуть обвалитися.
Кореспондент «Думської» за допомогою дрона зняв, як виглядають верхні поверхи і дах будівлі на Троїцькій.
Велика частина даху вигоріла, подекуди немає перекриттів між поверхами.
Через вікна в одному з спорожнілих приміщень видно електрообігрівач – ймовірно, опалення було мало, і доводилося грітися таким способом.
В даний час каркас згорілої будівлі знаходиться в задовільному стані, однак всі внутрішні стіни можуть обвалитися.
Фото: Думська
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