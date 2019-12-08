Анне Бортюк и Сергею Шатохину хотят присвоить звания Героев Украины

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что погибшему спасателю Сергею Шатохину и преподавательнице колледжа Анне Бортюк, спасавшей студентов во время пожара, хотят присвоить звания Героев Украины (посмертно).
Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Одесской облгосадминистрации в воскресенье.
“Мы всей депутатской фракцией будем обращаться в офис президента по поводу предоставления статуса Героев Украины погибшему спасателю, а также преподавательнице, которая вывела и спасла несколько групп студентов, а сама погибла”, – отметил Давид Арахамия.
Фото: novosti-n.org
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Все рядовые спасатели, которые там работают, достойны этого звания! Все!!!