Поджог или неисправная проводка: полиция рассматривает две версии пожара в одесском колледже

Следствие рассматривает две версии причин возгорания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщил в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Первая версия – возгорание в результате неисправной электропроводки, вторая – умышленный поджог.

Первое задымление, по его данным, было обнаружено на третьем этаже в 9 кабинете.

Начальник ГС ЧС Одесской области Виктор Федорчак сообщил, что в последний раз спасатели проверяли сгоревший колледж на Троицкой еще в 2014 году. А затем, по его словам, был введен мораторий на проверки.

Директор колледжа Людмила Кочерга отметила, что в последний раз проводкой в колледже занимались четыре года назад, в 2015 году.

Напомним, при пожаре в одесском колледже погибла 17-летняя студентка. Пострадало 27 человек, в том числе 13 подростков и 7 спасателей.

Пострадавшие госпитализированы в больницы №1, 9, 11 и областную детскую больницу. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Пожар начался утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкая, 25. Площадь возгорания составила 4000 м кв. В здании находилось около 400 человек. К тушению пожара привлекли 120 человек личного состава ГС ЧС и 20 единиц техники.

По факту пожара начато уголовное производство.

Фото: odessa-online

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