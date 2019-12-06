Какие одесские здания под угрозой: суд рассматривает иски о пожаробезопасности в Медине, “Радужном” и Привозе

Одесский окружной административный суд рассматривает иски о нарушении пожарной безопасности на трех объектах – Одесском национальном медуниверситете, жилмассиве “Радужный” и Торговом доме «Привоз».

Истцом выступила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

В иске против Медуниверситета предлагается ограничить доступ к помещениям вуза и отключить от электроэнергии. Документ датирован 27 ноября. Речь идет о помещениях, расположенных по адресам: переулок Валиховский, 2, 3, 3а, улица Мечникова, 2, 32, улица Пастера, 2, улица Пишоновская, 1, улица Тенистая, 8, улица Ольгиевская, 4, 4б.

Кроме того, 29 ноября ГС ЧС подала иск против жилмассива «Радужный». Здания по 17 адресам на “Радужном” также предлагают отключить от электричества, а доступ жителей ограничить. Это дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9/1, 10а, 10б, 10в, 11, 11/1, 11/2.

2 декабря также был подан иск против «Торгового дома “Привоз”» с требованием прекратить эксплуатацию и обесточить территории, сооружения и постройки рынка.

Напомним, 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Площадь возгорания составила 4000 м кв. В здании находилось около 400 человек. По последним данным, погибло двое человек, пострадало – 32, пропавшими без вести числятся 13 человек.

По факту пожара начато уголовное производство.

Фото: Мария Котова

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