Центр Одессы затянуло дымом: горит многоэтажное здание

Здание на пересечении улиц Троицкой и Пушкинской загорелось в среду утром. По предварительным данным, в здании размещены разные организации и учреждения, в том числе Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и размещают видео, на котором видно пламя огня, охватившее здание, и густой дым над центральными улицами.
На месте пожара работают спасатели и медики. Пострадавших увозит скорая.
По предварительной информации УСИ, есть погибшие.
На улице Пушкинской среднюю полосу освободили для проезда пожарных машин.
Фото: ua.news
Видео: Евгений Натоптанный в группе “Одесса: новости, сплени, юмор” в Facebook
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