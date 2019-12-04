Центр Одессы затянуло дымом: горит многоэтажное здание

Здание на пересечении улиц Троицкой и Пушкинской загорелось в среду утром. По предварительным данным, в здании размещены разные организации и учреждения, в том числе Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и размещают видео, на котором видно пламя огня, охватившее здание, и густой дым над центральными улицами.

Gepostet von Евгений Натоптанный am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Gepostet von Евгений Натоптанный am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Gepostet von Евгений Натоптанный am Mittwoch, 4. Dezember 2019

На месте пожара работают спасатели и медики. Пострадавших увозит скорая.

По предварительной информации УСИ, есть погибшие.

На улице Пушкинской среднюю полосу освободили для проезда пожарных машин.

Фото: ua.news

Видео: Евгений Натоптанный в группе “Одесса: новости, сплени, юмор” в Facebook

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