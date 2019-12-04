fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Центр Одессы затянуло дымом: горит многоэтажное здание

Центр Одессы затянуло дымом: горит многоэтажное здание

Здание на пересечении улиц Троицкой и Пушкинской загорелось в среду утром. По предварительным данным, в здании размещены разные организации и учреждения, в том числе Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и размещают видео, на котором видно пламя огня, охватившее здание, и густой дым над центральными улицами.

Gepostet von Евгений Натоптанный am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Gepostet von Евгений Натоптанный am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Gepostet von Евгений Натоптанный am Mittwoch, 4. Dezember 2019

На месте пожара работают спасатели и медики. Пострадавших увозит скорая.

По предварительной информации УСИ, есть погибшие.

На улице Пушкинской среднюю полосу освободили для проезда пожарных машин.

Фото: ua.news

Видео: Евгений Натоптанный в группе “Одесса: новости, сплени, юмор” в Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить