fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Пожар в Одессе: на место трагедии прибыл премьер-министр

Пожар в Одессе: на место трагедии прибыл премьер-министр

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук приехал в Одессу в связи с пожаром в одесском колледже.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, он побывал на месте трагедии, которая, по последним данным, унесла жизни 10 человек.

Он заверил, что государство окажет полную поддержку всем, кто потерял родных.

Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе, а результаты расследования должны появиться до 20 декабря. Премьер уверен, что виновные понесут наказание.

Алексей Гончарук также возмутился тем, что последняя проверка здания колледжа была 5 лет назад, в 2014 году, но в этом году оно даже не было среди приоритетных для проверки. “Это совершенно недопустимо!”, – подчеркнул глава правительства.

Он также сообщил, что по поручению президента, до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

“Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны. Жизнь украинцев не должна быть под угрозой. Безопасность людей – это приоритет №1!”, – заявил премьер.

В 15.30 он проведет пресс-брифинг в ОГА.

8 декабря в Украине объявлен траур по погибшим при пожаре.

Фото: ОГА

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить