“До останнього рятувала дітей”: в мережі розповіли про загиблу викладачку

Загибла працювала в коледжі викладачкою вищої математики та інформатики.
Про це повідомляє “Подслушано Одеса” в Facebook.
“Ймовірно це Бортюк Анна. Повідомляють, що її впізнав чоловік”, – йдеться в повідомленні.
Загибла працювала в коледжі викладачкою вищої математики та інформатики.
– Вона виводила дітей. До останнього. В черговий раз зайшла в будівлю за дітьми і більше не вийшла, – написала в коментарях користувачка мережі Вікторія Бикова.
Зараз тривають пошуки ще 13-ти чоловік.
Нагадаємо, під уламками Одеського коледжу економіки знайшли тіло жінки.
Фото: Думская
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