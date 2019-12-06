“До останнього рятувала дітей”: в мережі розповіли про загиблу викладачку

Загибла працювала в коледжі викладачкою вищої математики та інформатики.

Про це повідомляє “Подслушано Одеса” в Facebook.

“Ймовірно це Бортюк Анна. Повідомляють, що її впізнав чоловік”, – йдеться в повідомленні.

Загибла працювала в коледжі викладачкою вищої математики та інформатики.

– Вона виводила дітей. До останнього. В черговий раз зайшла в будівлю за дітьми і більше не вийшла, – написала в коментарях користувачка мережі Вікторія Бикова.

Зараз тривають пошуки ще 13-ти чоловік.

Нагадаємо, під уламками Одеського коледжу економіки знайшли тіло жінки.

Фото: Думская

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