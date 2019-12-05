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Новости Одессы и Одесской области

Перетаскивали машины и угощали кофе: как одесситы помогали спасателям, тушившим пожар в колледже

Перетаскивали машины и угощали кофе: как одесситы помогали спасателям, тушившим пожар в колледже

Жители Одессы остались неравнодушны к трагедии, которая произошла в Одесском колледже экономики и права.

Когда в здании полыхал огонь, некоторые спасатели не могли подъехать к месту пожара из-за припаркованных поблизости автомобилей. Случайные прохожие помогли перетащить автомобиль и открыли путь для пожарной техники. Соответствующее видео опубликовал “7 канал”.

Кроме того, во время пожара к месту трагедии на своей кофемашине приехал бариста и бесплатно разливал всем горячие напитки. Он по своей инициативе работал около 6 часов к ряду. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский.

«Тот момент, когда гордишься своими горожанами», — написал он.

В группе “Подслушано Одесса” сообщается, что одесситы также приносили спасателям бутерброды и чай. “Еды у спасателей уже достаточно, много неравнодушных жителей отозвалось! И вообще, эта ситуация показала, насколько одесситы могут быть сплоченными, ведь многие заведения рядом с этим местом оказывали сегодня всяческую помощь нуждающимся”, – говорится в сообщении группы.

Напомним, судьба 15 человек, которые предположительно могли находиться в здании, остается неизвестной. Родственники пропавших просят в социальных сетях помочь с поисками.

Фото: Николай Покровский, odessa-online

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