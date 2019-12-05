Пожар в Одессе: появился список пропавших без вести людей

Список огласил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.
Всего разыскивают 15 человек:
- Маркина Юлия Михайловна
- Чугунник Людмила Михайловна
- Трофимчук Кирилл Игоревич
- Пяточкина Екатерина
- Никос Руслан
- Катышевская Вероника Дмитриевна
- Перчик Ирина Васильевна
- Тарасова Наталья Васильевна
- Третьякова Наталья Алексеевна
- Бортюк Анна Леонидовна
- Александров Борис Георгиевич
- Иванович Галина Валентиновна
- Беженарь Елена Валерьевна
- Коваль Мария Владимировна
- Соловей Вера Дмитриевна
Фото: Юлия Сущенко, Артем Виноградов
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