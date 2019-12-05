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Новости Одессы и Одесской области

Пожар в Одессе: появился список пропавших без вести людей

Пожар в Одессе: появился список пропавших без вести людей

Список огласил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Всего разыскивают 15 человек:

  1. Маркина Юлия Михайловна
  2. Чугунник Людмила Михайловна
  3. Трофимчук Кирилл Игоревич
  4. Пяточкина Екатерина
  5. Никос Руслан
  6. Катышевская Вероника Дмитриевна
  7. Перчик Ирина Васильевна
  8. Тарасова Наталья Васильевна
  9. Третьякова Наталья Алексеевна
  10. Бортюк Анна Леонидовна
  11. Александров Борис Георгиевич
  12. Иванович Галина Валентиновна
  13. Беженарь Елена Валерьевна
  14. Коваль Мария Владимировна
  15. Соловей Вера Дмитриевна

Фото: Юлия Сущенко, Артем Виноградов

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Юлия Сущенко
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