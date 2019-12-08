“Вопрос не только в батутах”: после пожара в Одессе премьер пообещал системно подойти к преобразованию ГС ЧС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что к концу года будет проведен анализ работы ГС ЧС Украины, а в 2020 году ведомство ждут изменения.

Об этом он сказал в воскресенье во время пресс-брифинга в Одесской облгосадминистрации, отвечая на вопросы журналистов о том, почему во время пожара в одесском колледже люди выпрыгивали из окон, а батутов у спасателей не было.

Глава ГС ЧС Украины Николай Чечеткин при этом сказал, что подразделения службы практически не обеспечены батутами. Но после изучения опыта партнеров из Европы, по его словам, выяснилось, что эффективность батутов не очень высокая.

В свою очередь премьер заявил, что система службы спасения много в чем неэффективна и недоукомплектована. Алексей Гончарук поручил МВД создать план усовершенствования этой системы и до конца года максимально исправить ситуацию.

“Вопрос не только в батутах. Вопрос в том, как мы планируем меры по проверке (пожаробезопасности – ред.). Потому что у нас очень часто инспекторы ходят в маленькие офисы предпринимателей, чтобы с кого-то сбить взятку, а не на большие объекты, на которых действительно риски очень большие. Действительно, ресурсов не хватает. Мы будем анализировать каждый подобный случай, ведь такие трагедии происходят слишком часто. Думаю, до конца года мы точно сделаем выводы по ситуации в ГС ЧС и в следующем году исправим ее”, – подчеркнул Алексей Гончарук.

Прес-брифінг прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника Генерального прокурора Віктора Трепака та голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Давида Арахамії щодо пожежі в Одеському економічному коледжі Gepostet von Одеська обласна державна адміністрація am Sonntag, 8. Dezember 2019

Фото: ГС ЧС

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