Одесских школьников и детсадовцев на следующей неделе обучат, что делать в случае пожара

На следующей неделе в каждой школе и саду Одессы детям проведут инструктаж по пожаробезопасности, покажут все выходы и расскажут, как пользоваться указателями на стенах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава городского Департамента науки и образования Елена Буйневич.

По ее словам, в дневниках у детей появятся два памятки:

что делать в случае пожара;

куда двигаться из разных уголков школы в случае пожара. Их отработают с ребенком в школе, а родителей ознакомят на собрании, чтобы повторили дома.

“Тренироваться будем всю неделю, после чего проверим”, – подчеркнула Елена Буйневич.

Чтобы не выводить детей без верхней одежды, тренировки будут и организованными (когда детей оденут), и ситуационными со сборами в конкретном коридоре школы без выхода из нее.

Она также рассказала о главных проблемах учебных заведений в этих вопросах. В первую очередь, это недостаточная обученность участников учебного процесса действиям во время пожаров. При этом показательные учения, когда все выходят из зданий в известное время, не работают. Нужны масштабные учения без предупреждений, поскольку в школах и садах все еще находят случаи закрытых запасных выходов, есть сигналы об их захламлении.

Елена Буйневич напомнила, что ГС ЧС проверяла учебные заведения в августе, но будут проведены еще проверки, чего требует президент и мэр Одессы. “Поэтому сейчас внимание к эвакуации, свободным и доступным путям и открытым дверям, доступности окон, уже через несколько дней комиссии будут во всех заведениях, но сначала – обучение”, – подчеркнула чиновник.

В 2020 году, по ее словам, преимущество при планировании расходов бюджета будет дано именно противопожарным мерам. Поэтому ремонты коридоров и санузлов отложат. А на первом месте будет ремонт систем отопления, ревизия и замена электрических сетей, установка сигнализации, противопожарная обработка поверхностей.

Елена Буйневич также попросила депутатов городского совета пока повременить с новыми компьютерами для одесских школ, а направить средства именно на противопожарную безопасность.

Она попросила родителей сообщать о любых нарушениях пожаробезопасности ей в личные сообщения в соцсетях, по телефону Департамента образования (7253593), официально на горячую линию. Закрытые решетки, двери, загромождение, отсутствие огнетушителей – обо всем этом нужно сообщать.

Кроме того, Елена Буйневич проинформировала, что в течение 4 лет, с 2016 года, город направляет средства на пожарную безопасность в школах и садах. Речь идет о сумме 141 млн гривен. На эти средства 127 заведений были с полностью оборудованы сигнализацией, установлены огнеупорные двери в электрощитовых (в прошлом году именно они сохранили от возгорания 23 школу), 65 новых молниезащитных систем, обработаны деревянные чердаки, убрана вагонка на путях эвакуации. Там, где еще нет сигнализации – установлены кнопки срочного вызова пожарных. Также были закуплены огнетушители.

Фото: ГС ЧС

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