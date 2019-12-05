Задыхались от дыма и прощались: в полиции рассказали последние сведения о пропавших без вести людей

Кто последним общался с пропавшими и что о них сообщили?

Сегодня в ходе заседания комиссии Олег Бех, начальник управления полиции в Одесской области рассказал о сведениях, которые были известны о пропавших без вести людях.

Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 года, студент 2 курса, группы номер пять. В 10:23 он последний раз связался с матерью и сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

Тарасова Наталия Васильевна, 1959 года рождения, проживает в Беляевском районе, бухгалтер колледжа. Последний раз общалась с дочерью в 10 утра, сказала, что находится в колледже.

Беженарь Елена Валерьевна, 1995 года рождения, лаборант колледжа, живет в Одессе. Последний раз ее видели в 9:30, когда разыскиваемая ехала на работу. С 10 утра связи с ней уже не было.

Чугунник Людмила Михайловна, 2001 года рождения, проживает в Одесской области, в Килийском районе. Временно проживает в Одессе. Последний раз с ней общались еще 3 декабря и до сих пор ее место нахождение неизвестно.

Коваль Марина Владимировна, Овидиопольский район. Последний раз общалась с родными в 7 утра, больше на связь не выходила.

Перник Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии, проживала в Одессе. Последний раз говорила с мужем в 10.12, сообщила, что задыхается и попрощалась с ним.

Пяточкина Екатерина Ярославовна, жительница Одессы, студентка, 2003 года рождения. Находилась на 4 этаже колледжа. В 10.12 позвонила отцу, что в колледже пожар, и находится в бухгалтерии вместе с Маркиной Юлией и тремя бухгалтерами.

Борис Александров, 1958 года рождения. Директор Институте биологии южных морей. Звонила его секретарь, Иванович Галина Валентиновна 1954 года рождения и сообщила, что он упал на пол, потерял сознание. Просила о помощи.

Соловей Вера Дмитриевна, 1951 года, жительница Одессы. В последний раз говорила с матерью в 8:36. В 10:36 мать сама пыталась набрать дочь, но трубку уже никто не брал.

Не выходили на связь

Катышевская Вера Дмитриевна, работала кассиром в колледже

Третьякова Наталья Александровна, преподаватель колледжа

Бортюк Галина Леонидовна, преподаватель колледжа.

Изначально количество пропавших людей составляло 15 человек. Однако, один из них нашелся. Это оказалась женщина Руслана, а не Руслан Никос – в спешке имя и фамилию записали с ошибкой.

Как сообщил глава одесской облгосадминистрации Максим Куцый, в Одессу прибыли 23 спасателя из Киева, которые совместно с одесскими спасателями будут разбирать завалы в сгоревшем здании.

Фото: Артем Виноградов

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