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Новости Одессы и Одесской области

Уголовное дело по факту пожара в Одессе: установлены первые подозреваемые

Уголовное дело по факту пожара в Одессе: установлены первые подозреваемые

Двум подозреваемым в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже готовятся вручить подозрение.

Как сообщает ГУНП Одесской области, подозреваемые будут уведомлены после согласования с прокуратурой Одесской области. Об этом сказал заместитель начальника ГУНП – начальник Следственного управления Сергей Шайхет.

По его данным, в настоящее время органы досудебного расследования допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз.

“Начиная с 5-го декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия. При осмотре непосредственно места пожара были обнаружены четыре тела, два из которых родственники опознали. Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на СМЭ. Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрении двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования будут уведомлены сами подозреваемые. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше», – отметил Сергей Шайхет.

Напомним, по факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начато уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Мария Котова

 

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